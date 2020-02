CHE DIFFERENZA C’È TRA EPIDEMIA E PANDEMIA? – CON LA PRIMA SI INTENDE UNA PATOLOGIA CHE SI DIFFONDE FINO A COLPIRE UN GRAN NUMERO DI PERSONE IN UN TERRITORIO PIÙ O MENO VASTO, MENTRE PER PANDEMIA CI SI RIFERISCE A UN AGENTE INFETTIVO CHE SI DIFFONDE IN ZONE MOLTO PIÙ VASTE E IN DIVERSI LUOGHI DEL MONDO - IL CORONAVIRUS PER ORA È UN’EPIDEMIA, MA…

Da “la Stampa”

panico da coronavirus 5

L' infezione da coronavirus si sta allargando e molti esperti ipotizzano che presto non si parlerà più di epidemia ma di pandemia. La differenza può sembrare sottile, ma per epidemia si intende una patologia che si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto. Mentre per pandemia ci si riferisce a un agente infettivo che si diffonde in zone molto più vaste in diversi luoghi del mondo.

turiste con la mascherina a san pietro 1

Questo fa sì che la malattia superi lo stadio epidemico divenendo appunto pandemica perché raggiunge un grado di elevata trasmissibilità all' interno della specie umana e il virus viene a contatto con popolazioni che non avevano contratto l' infezione precedentemente. Il fatto che per la prima volta i nuovi contagi registrati sono maggiori nel mondo che in Cina spinge molti virologi e anche l' Oms a parlare di pandemia.

persone vestite come i medici della peste a venezia panico da coronavirus 2 panico da coronavirus 4 panico da coronavirus 1 blocco stradale a casal pusterlengo coronavirus striscioni per strada in cina 3 l'esercito arriva a wuhan panico da coronavirus coronavirus tenerife coronavirus in usa e canada turista con la mascherina a san pietro