23 mar 2024 13:57

CHE DOGLIE PER DOGLIOLI! - BRUNO ANDRES DOGLIOLI, EX GIOCATORE DI RUGBY DEL VICENZA, È STATO CONDANNATO PER LESIONI A UN ANNO E DUE MESI PER AVER PLACCATO L’ARBITRO, MARIA BEATRICE BENVENUTI - IL FATTO RISALE ALL’11 DICEMBRE 2016: AL TERMINE DELLA PARTITA LA DIRETTRICE DI GARA, CHE AVEVA 23 ANNI, ANDO' IN OSPEDALE DOVE E DENUNCIO' IL GIOCATORE (RADIATO NEL 2017) CHE L'AGGREDÌ…. - VIDEO