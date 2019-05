CHE DOLORE! INCIDENTE CHOC DURANTE UNA CORRIDA IN MESSICO DOVE UNA DONNA TORERO DI 32 ANNI È STATA INCORNATA IN VISO DA UN BESTIONE DA MEZZA TONNELLATA: ERA IN GINOCCHIO QUANDO L’ANIMALE SI È SCAGLIATO CONTRO DI LEI INCHIODANDOLA ALLE BARRIERE DI PROTEZIONE DELL’ARENA – LA DONNA HA RIPORTATO GRAVI FERITE E… (VIDEO)

Incidente choc durante una corrida in Messico dove Hilda Tenorio, 32 anni, donna torero, è stata incornata in viso da un bestione da mezza tonnellata.

La donna era in ginocchio quando l’animale si scagliato contro di lei, inchiodandola a una delle barriere dell’arena nella città di Puebla. Hilda è rimasta nella polvere mentre i suoi colleghi accorrevano per metterla in salvo. È stata trasportata in ospedale e i presenti hanno visto che la portavano via in barella con il volto ricoperto di sangue.

Hilda ha subìto la frattura della mascella e ha riportato gravi ferite alle guance e a un occhio. Sui social ha ringraziato i fan per il sostegno, dimostrando di non aver perso il senso dell’umorismo: «Voglio ringraziare tutti voi per i vostri messaggi di supporto. Le mie ferite sono molto serie, ma almeno avrò una nuova faccia di platino».

Nel 2010, quando aveva solo 23 anni, Hilda è stata incornata a Città del Messico e aveva avuto bisogno di 80 punti. Per lei adesso i medici hanno pronosticato uno stop di sei mesi.

