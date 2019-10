10 ott 2019 19:20

CHE FAI, RUDY? - DUE COLLABORATORI DI RUDY GIULIANI SONO STATI ARRESTATI IN UCRAINA PER FINANZIAMENTI ILLECITI: ERANO STATI COINVOLTI DALL’AVVOCATO DI TRUMP ED EX SINDACO DI NEW YORK PER OTTENERE INFORMAZIONI SU BIDEN E SUO FIGLIO HUNTER - LEV PARNAS E IGOR FRUMAN SONO DUE BUSINESS AMERICANI DI ORIGINE SOVIETICA E HANNO FATTO INGENTI DONAZIONI A UN COMITATO PRO-DONALD - INTANTO IL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY PARLA DELLA FAMOSA TELEFONATA: “TRUMP NON MI HA MAI RICATTATO…”