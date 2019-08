CHE FATICA TROMBARE A 30 ANNI! – NONOSTANTE CI SIA UNA MAGGIORE ESPERIENZA CHI SUPERA QUESTA ETÀ PUÒ COMMETTERE UNA SERIE DI ERRORI – DAL CONFRONTARE LE PROPRIE PERFORMANCE CON GLI AMICI, ALLA PERDITA DI FANTASIA FINO ALLA MANCATA SCOPERTA DEL CLITORIDE – LA VIA D’USCITA PER MOLTI È…

Maria Rizzo per www.ilgiornale.it

Nonostante la maggiore esperienza e una migliore conoscenza dei propri desideri nella coppia, le persone che hanno superato i 30 anni possono commettere una serie di errori comuni nel sesso, che possono anche diventare motivo di una crisi.

Ecco quali sono.

Se è proprio vero che il passare degli anni può indurre un uomo a rischiare il suo matrimonio per un tradimento, che effetto ha questo trascorrere del tempo sulla sessualità delle donne?

Uno psicologo dell'Università del Texas suggerisce che, dopo i 30 anni, anche una donna può essere più portata a tradire: avrebbe più fantasie sessuali e sarebbe più disposta a fare sesso occasionale, anche per una sola notte.

Quando si sta insieme da tanti anni, come può accadere negli over-30, il desiderio sessuale può calare e un errore comune che si fa è quello di confrontare le proprie performance sotto le lenzuola con quelle degli altri, magari degli amici coetanei.

Nel tempo, si può anche perdere la creatività: sono entrambi sbagli da non commettere. Ogni relazione è a sé e non bisogna mai trascurarsi, anzi prendersi del tempo per un rapporto che duri.

Non prestare attenzione alla propria vita sessuale quando si ha un figlio può essere comune dopo i trent'anni. I neonati e i bambini richiedono molta attenzione, giorno e notte, e ci si può sentire stanchi per tanto tempo. Ma se può sembrare una buona idea andare a letto presto ogni sera per ricaricare le pile, meglio rinviare il sonno di un po' e fare l'amore con il partner.

Altro errore comune che compie la donna over 30, e che può portare a un'insoddisfazione nel tempo, è quello di non conoscere il proprio corpo e, nello specifico, il funzionamento del clitoride, che durante l'atto sessuale ha quasi sempre bisogno di essere stimolato, almeno per il 97% delle donne. Una volta scoperto come funziona, bisogna comunicarlo al compagno: non farlo è un grande sbaglio.

Molte persone di oltre 30 anni si trovano in relazioni in cui il sesso non funziona più bene, ma il rapporto di coppia è comunque forte. Spesso si trovano così di fronte a una scelta: rinunciare alla relazione e trovare un nuovo partner o rinunciare al sesso.

E, naturalmente, alcune persone optano per l'infedeltà, perché ci sono tanti aspetti della relazione che ancora amano e non vogliono perdere. In questo caso, bisognerebbe lavorare per trovare una nuova energia erotica e coinvolgere la propria metà per tornare a fare in modo che le cose funzionino.

