CHE FIGLI DE ‘NA MIGN-YACHT! – NEI PORTI TURISTICI CAMPANI CI SONO ORMEGGIATI 27 YACHT DI LUSSO DI PROPRIETARI ITALIANI MA SCONOSCIUTI AL FISCO – LE IMBARCAZIONI, ALCUNI DAL VALORE MILIONARIO, BATTEVANO BANDIERA STRANIERA PROPRIO PER NON ESSERE INTERCETTATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - I FINANZIERI SONO RISALITI AI PROPRIETARI, CHE SONO STATI SANZIONATI CON MULTE CHE ARRIVANO FINO A UN MILIONE E MEZZO DI EURO E...

Anna Santini per corrieredelmezzogiorno.corriere.it

yacht in campania non dichiarati al fisco

Nei porti turistici della Campania sono ormeggiati 27 yacht di lusso di proprietari italiani. Che, però, non hanno dichiarato le imbarcazioni all’Agenzia delle Entrate. Anzi, gli yacht, alcuni anche dal valore milionario, battevano bandiera straniera proprio per non essere intercettati dal Fisco.

I controlli della Guardia di Finanza hanno però portato alla scoperta dei 29 proprietari italiani delle 27 imbarcazioni. Elevate sanzioni fino alla misura massima di 1.649.599 euro e la segnalazione all’Agenzia delle entrate delle posizioni fiscali irregolari.

yacht in campania non dichiarati al fisco

Le indagini

I finanzieri, attraverso le indagini, sono risaliti ai proprietari tutti fiscalmente residenti in Italia ma che non hanno mai dichiarato all’Agenzia delle Entrate la disponibilità ed il valore di mercato della propria imbarcazione.

yacht in campania non dichiarati al fisco

Le indagini si sono concentrate sul fenomeno elusivo denominato ‘’flagging out’’, ovvero quella manovra con la quale i possessori di imbarcazioni da diporto ‘’emigrano’’, solo sulla carta, verso registri navali esteri, dismettendo la bandiera nazionale al fine di ridurre notevolmente i costi di gestione e omettendo la compilazione obbligatoria del modello unico della dichiarazione dei redditi. Sono emerse omesse dichiarazioni di beni di lusso ammontanti complessivamente a più di undici milioni di euro.

yacht in campania non dichiarati al fisco yacht in campania non dichiarati al fisco