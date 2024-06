CHE FIGURACCIA DEL VIMINALE SUL G7! – LA NAVE AL PORTO DI BRINDISI, CHE DOVEVA OSPITARE LE FORZE DELL'ORDINE INCARICATE DI GARANTIRE LA SICUREZZA AL SUMMIT INTERNAZIONALE, È UNA TOPAIA. E COSÌ, IN TUTTA FRETTA, 1.800 AGENTI DI POLIZIA SONO STATI TRASFERITI IN ALBERGHI DELLA ZONA – I SINDACATI DI POLIZIA, FINANZA E CARABINIERI AVEVANO DENUNCIATO CABINE SPORCHE, ASSENZA DI CLIMATIZZAZIONE, WATER INTASATI – MENTRE NEL RESORT DI BORGO EGNAZIA, I POTENTI DELLA TERRA TROVERANNO LUSSO E COMFORT... – VIDEO

1 - DIPARTIMENTO PS, 1.800 AGENTI VIA DALLA NAVE DEL G7

(ANSA) - Il Dipartimento della Pubblica sicurezza "preso atto tempestivamente delle condizioni logistiche ed igienico-sanitarie, non corrispondenti ai requisiti contrattuali, della nave Mykonos Magic che avrebbe dovuto ospitare il personale delle forze di polizia impiegato per il vertice G7 a Brindisi, ha immediatamente provveduto a ricollocare 1.262 operatori in alberghi di località' limitrofe".

Sulla nave, informa il Dipartimento, "attualmente sono rimasti circa 1.200 operatori di cui 600, nella giornata odierna, saranno trasferiti in strutture ricettive del territorio pugliese. Sul mancato rispetto delle condizioni di contratto il Dipartimento "si riserva di rivalersi nelle opportune sedi giudiziarie".

2 - NAVE ALLOGGIO DA INCUBO PER IL G7 IN PUGLIA, IL DIPARTIMENTO PS: 1.800 AGENTI TRASFERITI IN ALBERGHI IN ZONA

Dopo che si è diffusa la notizia che, in occasione del G7 in Puglia, le forze dell’ordine aggregate per la sicurezza degli ospiti sono state sistemate in una nave da crociera che però si è rivelata una nave da incubo, tra arredi a soqquadro, sporcizia, laghi d’acqua che fuoriescono dai sanitari, disorganizzazione e cibo distribuito nella più totale incuria, il Dipartimento della Pubblica sicurezza è corso ai ripari e ha fatto sapere di aver preso atto «tempestivamente delle condizioni logistiche ed igienico-sanitarie, non corrispondenti ai requisiti contrattuali, della nave Mykonos Magic che avrebbe dovuto ospitare il personale delle forze di polizia impiegato per il vertice G7 a Brindisi», e di aver «immediatamente provveduto a ricollocare 1.262 operatori in alberghi di località “limitrofe”.

Foto e video avevano dato conto di una situazione ai limiti della realtà. Immagini che erano state divulgate riempendo i social, postate dai sindacati di Polizia, Guardia di finanza e Carabinieri che si soo detti “allibiti e schifati” da un trattamento ritenuto indecoroso.

“Chiediamo immediatamente di interrompere le aggregazioni per tutti gli uomini impiegati, prima di parlare delle cose del mondo bisogna ripristinare la normalità per chi deve assicurare la sicurezza ai ’potenti’ - tuona Andrea Cecchini, di Italia Celere - Dove sono le Associazioni Umanitarie, i politici e la brava gente che ci accusa di fascismo? E’ forse questo ciò che meritiamo?”.

GIORGIA MELONI A BORGO EGNAZIA

Così anche il Sim Gdf che parla di “Navi noleggiate all’ultimo minuto, destinate ad accogliere i nostri colleghi provenienti da tutta Italia, incaricati di garantire la sicurezza dell’evento. Ciò che doveva essere un alloggio adeguato si è trasformato in una vergognosa dimostrazione di disorganizzazione: le camere sono sporche, prive di acqua e completamente inadeguate per ospitare militari che dedicano la propria vita alla protezione del Paese. Era davvero così difficile organizzare per tempo l’alloggio di migliaia di persone a Brindisi per il G7? La sicurezza dei nostri colleghi è sacra e non può essere messa in pericolo da una leadership incapace e negligente”.

borgo egnazia a savelletri 5

“I 2.691 appartenenti alle Forze dell’Ordine che da ieri sono stati aggregati nei siti interessati dal G7 che si terrà nelle province di Brindisi, Bari e Taranto, stanno ricevendo un trattamento, sotto il profilo della sistemazione alloggiativa, al di sotto degli standard minimi igienico-sanitari. L’Amministrazione ha noleggiato una nave da crociera, ormeggiandola nel porto di Brindisi, e lo scorso 21 maggio, durante una riunione di organizzazione logistica, ci aveva rassicurato sul fatto che le sistemazioni sarebbero state dignitose e confortevoli - aveva spiegato Domenico Pianese, segretario del sindacato di Polizia Coisp - In realtà, i colleghi che sono sulla nave, si sono ritrovati in un ambiente indecoroso e malsano.

Il vertice è pianificato da molto tempo - ha spiegato - ed era necessario progettare l’accoglienza degli agenti preposti alla sicurezza in maniera funzionale e rispettando il decoro umano. Lavorare per quasi una settimana in condizioni di questo tipo è disumano e riteniamo sia urgente, per l’Amministrazione, trovare una soluzione atta a rendere vivibile e decorosa la permanenza del personale a bordo: i colleghi non sono in vacanza, sono lì per svolgere il proprio lavoro”.

“Ci chiediamo come sia stato possibile noleggiare una nave in tali condizioni per ospitare il personale delle Forze dell’ordine, incaricato di garantire la sicurezza durante un evento di tale rilevanza - aggiunge Benedetto Attili, Responsabile politico della Uil Comparto Difesa e Sicurezza - Non è tollerabile trattare in questo modo donne e uomini che rischiano la propria vita per garantire la sicurezza del Paese. Rivolgo un appello ai vertici del Viminale affinché intervengano rapidamente per porre fine a questa vergogna e adottino le necessarie misure correttive nel rispetto della dignità e del decoro del personale delle Forze dell’ordine”. […]

