CHE FINE HA FATTO ELIZA? – GIALLO A MEMPHIS PER LA SCOMPARSA DI ELIZA FLETCHER, EREDITIERA 34ENNE SPARITA MENTRE FACEVA JOGGING: UN UOMO LE SI È AVVICINATO E DOPO UNA COLLUTTAZIONE L'HA COSTRETTA A ENTRARE IN UN SUV. IL TELEFONO DELLA DONNA È STATO POI RITROVATO DISTRUTTO ASSIEME ALLA SUA BOTTIGLIETTA D'ACQUA – LA POLIZIA HA ARRESTATO UN 38ENNE, MA RIMANE IL MISTERO SU QUALE SORTE SIA TOCCATA A ELIZA CHE…

Marilisa Palumbo per il “Corriere della Sera”

eliza fletcher 8

Hanno trovato l'auto, fermato un uomo, ma di lei nessuna traccia. Intorno alle 4 e mezzo del mattino di venerdì Eliza Fletcher come d'abitudine stava facendo jogging attorno al campus dell'università di Memphis - correre è la sua passione, nel 2019 si era anche classificata per la maratona di Boston. A un certo punto un uomo le si è avvicinato e dopo una colluttazione l'ha costretta a entrare in un Suv scuro. Il telefono della donna è stato poi ritrovato distrutto assieme alla sua bottiglietta d'acqua davanti a una residenza universitaria.

Ieri si è saputo che la polizia ha arrestato nel suo appartamento, davanti al quale era parcheggiata l'auto incriminata, Cleotha Abston, 38 anni, con l'accusa di rapimento aggravato e manomissione delle prove, ma resta il mistero su quale sorte sia toccata a Eliza.

Cleotha Abston

Fletcher, 34 anni, è membro di una famiglia molto nota a Memphis. Suo nonno, Joseph «Joe» Orgill III, era un imprenditore che ha guidato al successo la Orgill inc, «il più grande distributore indipendente di hardware al mondo», si legge sul sito della compagnia, che fattura 3,3 miliardi di dollari, ha cinquemila e 500 dipendenti ed è al 143esimo posto della classifica di Forbes sulle più grandi aziende private degli Stati Uniti. Orgill III era anche un filantropo, che ha donato cifre importanti alle istituzioni culturali, ai parchi e agli ospedali della città.

Nel suo ambiente, scriveva un amico in occasione della sua scomparsa nel 2018, «era un incrocio tra Bono e Mr Rogers», riferendosi a un mix di generosità e carattere aperto e affettuoso. Liza, come la chiama chi la conosce, sposata con due figli maschi, molto religiosa - lei e il marito sono una presenza fissa alla Second Presbytarian Church - è una insegnante di scuola materna alla St. Mary' s Episcopal School.

eliza fletcher 6

«Conosce uno per uno tutti gli studenti e fa il possibile per spingerli a imparare - si legge sulla bacheca della scuola su Facebook -. La troverete sempre a festeggiare piccoli e grandi successi in classe». Le altre insegnanti non hanno ancora informato i bambini più piccoli dell'accaduto, ma stanno mettendo a disposizione di quelli più grandicelli che potrebbero aver sentito la notizia il sostegno di un assistente sociale e di un cappellano.

eliza fletcher 5

Sabato sera la polizia è stata vista setacciare i cassonetti fuori da un ristorante McDonald's di Memphis e sono state effettuate diverse perquisizioni in un complesso di appartamenti, ma per ora non ci sono nuove informazioni. Nel solo 2022 la polizia della città ha registrato un centinaio di incidenti classificati come rapimento. Proprio venerdì una mamma e il suo bambino di un anno sono stati sequestrati da due uomini che li hanno minacciati con una pistola e costretti a guidare fino a una banca vicina per effettuare un prelievo di 800 dollari.

eliza fletcher 4

Sabato, dopo la scoperta dell'auto, la famiglia di Fletcher - i genitori, il fratello, il marito Richard - si sono presentati davanti alle telecamere con il loro avvocato, che ha letto una dichiarazione: «Crediamo che qualcuno sappia cosa è successo e possa aiutarci». I Fletcher e gli Orgill offrono una ricompensa di 50 mila dollari a chiunque offra informazioni utili. Durante la conferenza stampa Richard è scoppiato in lacrime. «È difficile fare i conti con una cosa così inaspettata e imprevedibile - ha detto il suocero -. Possiamo solo aspettare, sperare e pregare».

