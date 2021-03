CHE FINE HA FATTO L’AEREO DI LUSSO DI TRUMP? IL BOEING 757 È SEMPRE STATO IL SUO GIOIELLO E IL PUZZONE L’HA SEMPRE ESIBITO COME IL SIMBOLO DELLA SUA POTENZA, METTENDO IN MOSTRA I SEDILI IN PELLE COLOR CREMA PERSONALIZZATI, I BAGNI DORATI E LE FIBBIE DEI SEDILI RIVESTITE IN ORO 24 CARATI – MA DAL GIORNO DELL’INSEDIAMENTO DI MCDONALD ALLA CASA BIANCA NON HA MAI PIÙ VOLATO: DA ANNI È PARCHEGGIATO A CAUSA DI… - VIDEO

Da "www.lastampa.it"

Il Boeing 757 personale di Trump è sempre stato il suo gioiello, il segno definitivo che ce l'aveva fatta. L'ha usato come sfondo per eleganti servizi fotografici, raduni e tour Vip. L'ex presidente Usa amava metterlo in mostra: i sedili in pelle color crema personalizzati, i bagni dorati, le fibbie dei sedili rivestite in oro 24 carati. Ma oggi si trova inattivo per problemi tecnici su una rampa dell'aeroporto a Orange County, a circa un'ora e mezza di auto dalla Trump Tower di Manhattan (New York).

Il costo per rimetterlo in pista potrebbe raggiungere costi a 6 cifre, un prezzo esagerato anche per le finanze di Trump in questo momento. I registri di volo a cui ha avuto accesso la Cnn mostrano che il 757 non ha più volato dal giorno dell'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, quando ha lasciato l'Air Force One per velivoli più sobri.

