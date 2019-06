CHE FINE HA FATTO L’AIR FORCE RENZI? – NESSUNO VUOLE IL JET PRESO IN LEASING A CARISSIMO PREZZO, DAVANTI AL QUALE UN ANNO FA DI MAIO E TONINELLI SI FECERO FOTOGRAFARE TUTTI SORRIDENTI – ORA A SORRIDERE SONO RIMASTI SOLO GLI AVVOCATI, PERCHÉ LA STORIA DI QUELL’AEREO È FINITA IN DUE AULE DI TRIBUNALE – ALITALIA VUOLE CHE ETIHAD SE LO RIPRENDA, MA GLI ARABI NON HANNO INTENZIONE DI RIPORTARLO AD ABU DHABI PERCHÉ…

Daniele Martini per "il Fatto Quotidiano”

Da simbolo ostentato del potere a rottame: più che una parabola discendente quella dell' Air Force Renzi è una picchiata. È passato poco più di un anno da quando quel jet preso a carissimo prezzo in leasing dallo smanioso Matteo (il valore del contratto era di circa 150 milioni, 70 solo per l' affitto) avrebbe dovuto illustrare la ritrovata grandeur italica. Ma è come se fosse passato un secolo, quell' aereo non lo vuole più nessuno, come se non avesse padri e madri, come se quelle ali scottassero.

Non lo vuole Alitalia, che lo considera un fardello ingombrante e inutile. E non lo vuole nemmeno Etihad, la compagnia di proprietà dell' emiro di Abu Dhabi che aveva dato in leasing il jet alla stessa Alitalia a condizioni e a un prezzo che gli esperti del ramo considerano più da amatori che di mercato.

Anche la Presidenza del Consiglio è spiazzata da quell' aereo. Ai tempi di Renzi in quegli uffici si dettero tanto da fare per mettere a disposizione del capo del governo proprio quel tipo di velivolo (un Airbus A340 /500), anche se molti sapevano che era un mezzo bidone e nella flotta di Stato c' erano già una decina di jet più validi e di grandi dimensioni adatti allo scopo. E tanto si prodigarono perché con un' altra bella spesa a carico dei contribuenti il jet di Renzi venisse allestito in configurazione vip per le lunghe trasvolate così da rendere confortevoli gli spostamenti di un così influente capo di governo.

Oggi a Palazzo Chigi ci sono altri inquilini che dopo aver bloccato lo scandalo di un aereo inutilmente strapagato, probabilmente non sanno più come comportarsi. Proprio un anno fa il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio e il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli si fecero fotografare sorridenti e soddisfatti accanto alla scaletta dell' aereo esibito come un trofeo di guerra informando cittadini ed elettori che grazie al pronto intervento dei nuovi governanti lo Stato italiano stava risparmiando un centinaio di milioni di euro.

Sicuramente quelli che con l' Air Force Renzi sorridono sono gli avvocati perché, come quasi sempre succede in Italia, anche la storia dell' aereo più ambizioso del mondo è finita nelle aule dei tribunali. Non uno, ma due: a Roma in un giudizio amministrativo davanti al Tar per un contenzioso avviato dagli arabi di Etihad. E a Milano per una causa civile promossa da Alitalia. E non è finita perché indaga anche la Corte dei conti e, sorrette da un puntuale lavoro della Guardia di finanza, stanno arrivando a un punto di svolta anche le indagini promosse dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, titolata a giudicare sulle faccende di Alitalia.

Nelle settimane passate sono stati consegnati avvisi di garanzia a quasi tutti i personaggi di vertice della ex compagnia di bandiera ai tempi di Etihad e dell' affare Renzi. E al Fatto Quotidiano risulta che James Hogan, all' epoca vicepresidente di Alitalia in rappresentanza di Etihad, sia stato trattenuto per alcune ore in una saletta dell' aeroporto di Ginevra in attesa che rappresentanti degli inquirenti italiani potessero consegnargli documentazione di natura legale. Non è chiaro se in quelle carte si facesse riferimento anche alla vicenda dell' aereo di Matteo Renzi.

Il giudizio del Tar del Lazio è stato chiesto da Etihad, compagnia rappresentata legalmente in Italia dall' avvocato Antonio Di Pasquale dello studio Hogan Lovells.

Secondo Etihad sarebbe illegittima la rescissione del contratto decisa da Alitalia su sollecitazione del governo gialloverde. È proprio per questa ragione che Etihad si rifiuta di riportare l' aereo di Renzi ad Abu Dhabi, perché se lo facesse riconoscerebbe implicitamente la fondatezza della rottura del contratto.

Anche se c' è chi ritiene che la compagnia araba non si riprende il velivolo perché non le conviene essendo il valore di quel jet ormai così basso da non coprire le spese del viaggio di rientro. Sul versante opposto, Alitalia ha avviato un' azione civile al Tribunale di Milano proprio per costringere Etihad a riprendersi l' aereo. È per questo che ora a Fiumicino trattano l' Air Force Renzi come una zavorra con le ali e lo tengono al riparo in un hangar se c' è posto ma se, invece, l' hangar serve per altro, lo mettono senza tanti complimenti alle intemperie a prendere la ruggine. La brutta storia dell' aereo di Renzi fu scoperta un anno fa da Gaetano Intrieri, allora consigliere del ministro Toninelli poi allontanato. Il quale, anche alla luce di ciò che è successo dopo, ribadisce: "È una truffa, qualcuno ci ha mangiato su con quell' aereo, non spetta a me dire chi, ma ci ha mangiato".

