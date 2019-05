CHE FINE HA FATTO L’UOMO CHE LECCAVA I CITOFONI? LO SQUILIBRATO ERA STATO RIPRESO DALLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA A SLINGUAZZARE I CAMPANELLI ANCHE PER TRE ORE PRIMA DI DILEGUARSI NELLA NOTTE – LA POLIZIA ERA RIUSCITO A IDENTIFICARLO E LO SVALVOLATO ERA PURE STATO ACCUSATO DI FURTO PER ESSERSI APPROPRIATO DI ALCUNE PROLUNGHE CHE ALIMENTAVANO LE DECORAZIONI NATALIZIE DI ALCUNE ABITAZIONI…(VIDEO)

Da "www.ilfattoquotidiano.it"

C’è un uomo che si aggira per la città e si ferma a leccare i citofoni, a volte addirittura per 3 ore. Sembra incredibile ma è proprio così, come dimostra il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un’abitazione, che hanno immortalato la scena. Succede in California, come riferisce il New York Post.

La proprietaria della villa dove l’uomo ha leccato per 3 ore il citofono, ha denunciato l’accaduto alla polizia: “Io non ero presente in quel momento, ma i miei figli sì. Sono stati allertati dal sistema di sorveglianza solo quando è stato rilevato un movimento vicino alla porta d’ingresso”, ha raccontato Sylvia Dungan. “Ho pubblicato il video sui social – ha aggiunto – nel tentativo di allertare la comunità, specialmente i vicini che hanno bambini piccoli”.

Intanto, proprio grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza, l’uomo è stato identificato e individuato: a suo carico c’è un’accusa di furto perché Roberto Arroyo avrebbe infatti anche rubato delle prolunghe che alimentavano le decorazioni natalizie di alcune abitazioni.

Il caso è stato ora deferito all’ufficio del Procuratore Distrettuale della contea di Monterey e anche l’ufficiale della polizia di Salinas, Miguel Cabrera, ha descritto il comportamento di Arroyo come “piuttosto strano”.