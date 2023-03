IL PIRELLONE TE LO METTO IN QUEL POSTO! - COME VOLEVASI DIMOSTRARE, LA PRIMA RIUNIONE DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDA E' FINITA SUBITO IN RISSA TRA LA LEGA E I FRATELLINI D'ITALIA. ALLA PRIMA DELIBERA DI FONTANA, ROMANO LA RUSSA E DANIELA SANTANCHE' GLI HANNO FATTO CAPIRE CHE LA MUSICA E' CAMBIATA: "NON SI FARA' NULLA IN LOMBARDIA SENZA IL NOSTRO CONSENSO". E AL POVERO FONTANA NON RESTA ALTRO CHE SBATTERE LA PORTA....