VIDEO: "FAR WEST" E IL REPORTAGE SULLA BENEFICENZA DI FEDEZ

DAGONOTA

Che fine hanno fatto i soldi che Fedez aveva promesso di donare ad Amatrice? A infilare la telecamere in una delle opache opere di beneficenza del rapper è stato il programma “Far West” di Salvo Sottile.

Tutto inizia il 26 agosto 2016 quando Fedez su Instagram annuncia che donerà il 100% del ricavato di tre mesi dei tormentoni “Andiamo a comandare” e “Vorrei ma non posto” a un’iniziativa promossa da “il Fatto Quotidiano” e il comune di Amatrice.

Ma a non sapere mai nulla né dell’iniziativa né delle donazioni è proprio l’ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che, ai microfoni di “Far West”, rivela: «Non ho mai sentito Fedez, non ho mai saputo niente della sua donazione. È la prima volta che sento che voleva donare gli introiti di due canzoni ad Amatrice».

A far sapere, conti alla mano, quanto ha donato il rapper è Cinzia Monteverdi, amministratrice delegata della società che pubblica "il Fatto Quotidiano", giornale che ha promosso l’iniziativa. Era proprio al conto intestato al giornale che Fedez ha fatto una singola donazione: «Fece un bonifico, riconducibile alla società della Zedef srl (società di Fedez, ndr). Una donazione di 5mila euro fatta il 30 agosto 2016». Dunque, appena quattro giorni dopo la pubblicazione del video il 26 agosto 2016, il rapper dona appena 5mila euro.

A questa donazione si aggiunge quella effettuata dalla Willy L Orbo, società di J Ax, all’epoca socio di Fedez nella casa discografica Newtopia, che dona altri 5mila euro. Ma non doveva essere il 100% del ricavato dei tormentoni dei tre mesi? Ah, saperlo.

Sulla donazione ad Amatrice il rapper prova a farfugliare una giustificazione alla conferenza stampa sull'ex Ilva, indetta insieme al Codacons, a Taranto: «Il caso di Amatrice è fantastico perché una giornalista mi chiama e mi dice che dal Fatto Quotidiano non è stata pervenuta la mia donazione. Io in quel momento non avevo le fatture del 2016 da andare a vedere quindi chiamo Peter Gomez e...». «No, non è così» lo interrompe la giornalista di “Far West”. In Sala stampa si rumoreggia, si chiede di ritornare al tema della conferenza e il chiarimento rimane in sospeso. L’inviata prova a seguirlo dopo la conferenza, ma lui non apre bocca e se ne va.

