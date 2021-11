25 nov 2021 14:03

CHE GRANCASSA SULL'"EMERGENZA FEMMINICIDIO" MA I DATI DICONO ALTRO - L'ITALIA È IL PAESE SVILUPPATO DOVE LE DONNE CORRONO IL MINOR RISCHIO DI ESSERE UCCISE, ANCHE PERCHÉ IL TASSO DI OMICIDI È TRA I PIÙ BASSI DEL MONDO - FACCI: "A NON ESSERE IN CALO MA COSTANTE, DA NOI, È LA VIOLENZA SUI FIGLI O SUL GENITORE MASCHIO (ADDIRITTURA IN CRESCITA) MA NESSUNO NE PARLA" - NEL 2020, IN UN PAESE DI 60 MILIONI DI PERSONE, CI SONO STATE 99 DONNE UCCISE IN AMBITO FAMILIARE-AFFETTIVO...