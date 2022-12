CHE MALTEMPO CHE FA – ALLERTA METEO IN PROVINCIA DI MESSINA DOVE FORTI PIOGGE SI SONO ABBATTUTE A MILAZZO, BARCELLONA POZZO DI GOTTO E TERME VIGLIATORE, CAUSANDO FRANE E L’INTERRUZIONE DI STRADE INVASE DAL FANGO – IN MOLTE ZONE È SALTATA LA CORRENTE ELETTRICA MENTRE CI SONO FAMIGLIE ISOLATE. CASE E SOTTOPASSAGGI SONO ALLAGATI E I VIGILI DEL FUOCO SONO INTERVENUTI PER SALVARE DIVERSE PERSONE RIMASTE INTRAPPOLATE NEL… - VIDEO

#Maltempo #Messina, per le forti piogge sulla fascia tirrenica, da Novara di Sicilia a Milazzo, oltre 30 gli interventi svolti dai #vigilidelfuoco per soccorrere autisti in difficoltà e persone bloccate in casa. Operazioni in corso [#3dicembre 21:00] pic.twitter.com/gIegcK8lWj — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 3, 2022

Da www.ansa.it

maltempo in provincia di messina 6

Il maltempo in provincia di Messina, soprattutto nella zona peloritana e tirrenica con temporali e forte vento ha provocato danni e paura. Ora sembra che la situazione meteo sia migliorata anche se i sindaci invocano la massima prudenza.

La protezione civile ieri aveva lanciato un'allerta meteo di colore giallo.

Forti piogge si sono registrate a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore e hanno causato frane, l'interruzione di strade invase dal fango, anche l'A20 è stata interrotta tra gli svincoli di Falcone e Barcellona Pozzo di Gotto, case e sottopassaggi allagati con persone rimaste bloccate nelle auto, in casa, e alcune famiglie isolate.

maltempo in provincia di messina 3

Una donna rimasta dentro la propria auto invasa dal fango a Terme Vigliatore è stata soccorsa così come un'altra donna e i suoi due bambini a Tripi. A Milazzo un'ambulanza partita per soccorrere un infartuato è stata quasi sommersa dall'acqua e si è dovuta fermare. A Spadafora e Milazzo soccorse decine di automobilisti: strade allagate, tombini saltati, frane, cantine allagate.

maltempo in provincia di messina 15

Sempre a Milazzo nell'istituto d'arte di via Gramsci sono rimasti bloccati sei studenti, due insegnanti e due collaboratrici scolastiche mentre in diverse strade è saltata la corrente elettrica. Sempre nel grosso centro messinese, una famiglia di tre persone sarà ospitata in un B&B a causa del crollo del tetto della propria abitazione in vico dei Lillà. A causa della mancanza di energia elettrica non è stato possibile attivare in molte zone le pompe idrovore. A Castroreale le strade provinciali 85 - 87 - 82 dopo le interruzioni sono state dichiarate di nuovo percorribili.

maltempo in provincia di messina 14

I sindaci dei comuni messinesi invitano le persone a prestare la massima attenzione se devono uscire da casa soprattutto negli spostamenti in auto. A Barcellona Pozzo di Gotto in serata la Croce Rossa ha trovato alloggio in un B&B a 5 persone , su richiesta del sindaco Giuseppe Calabrò. La protezione civile regionale sta lavorando nelle zone colpite dal maltempo ed è in costante contatto con i sindaci.

maltempo in provincia di messina 16

Anche i Vigili del Fuoco e le organizzazioni di Volontariato sono sui luoghi colpiti dai temporali per i primi interventi. Il sindaco di Milazzo Pippo Midili ha scritto su Facebook: "Invito i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni e di evitare di mettersi in strada. La situazione del torrente Mela è sotto controllo ma le strade risultano allagate per le enormi pioggie che stanno cadendo in città".

maltempo in provincia di messina 13 maltempo in provincia di messina 5 maltempo in provincia di messina 2 maltempo in provincia di messina 11 maltempo in provincia di messina 10 maltempo in provincia di messina 12 maltempo in provincia di messina 1 maltempo in provincia di messina 9 maltempo in provincia di messina 7 maltempo in provincia di messina 4 maltempo in provincia di messina 8