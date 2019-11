CHE MALTEMPO CHE FA – LIGURIA IN GINOCCHIO: ALLAGAMENTI, ESONDAZIONI E DANNI. ALLERTA ROSSA NELLA ZONA DEL LEVANTE. DONNA FERITA A LA SPEZIA – VIOLENTO TEMPORALE A ROMA: INTERVENTI PER ALBERI CADUTE E STRADE ALLAGATE (LE CADITOIE SONO SEMPRE INTASATE…) - NEVE IN LOMBARDIA- PIOGGIA E FORTE VENTO HANNO PIEGATO NAPOLI E L'IRPINIA - VIDEO

? ALLERTA METEO IN LIGURIA: IL PUNTO ALLE 18 IN DIRETTA DALLA SALA DELLA PROTEZIONE CIVILE Massima attenzione nei comuni di #Casarza, #SestriLevante, #Moneglia e alta #ValdiVara.. Leggi? https://t.co/yOHCVrDiDo pic.twitter.com/RWabRNVsbc — Giovanni Toti (@GiovanniToti) 3 novembre 2019

Agostino Gramigna per il “Corriere della sera”

È stata una giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco e per gli uomini della Protezione civile. L' ondata di maltempo che ieri s' è abbattuta sull' Italia ha creato danni e disagi da Nord a Sud del Paese. In alcune regioni però il fenomeno è stato più forte.

maltempo

Come in Liguria, Campania e Toscana. Qui il territorio ha fatto i conti con esondazioni, allagamenti e cedimenti stradali.

Per molte ore in tutta la zona del Levante ligure è rimasta in vigore l' allerta rossa. Diverse le situazioni difficili.

Una tromba d' aria ha investito Lavagna facendo saltare il tetto di numerose abitazioni: nove le persone evacuate. A Sestri Levante la sindaca ha invitato i residenti a non uscire di casa. Nello spezzino è esondato il Vara. Una donna di 68 anni è stata sommersa in casa dal fango a Castiglione Chiavarese: se l' è cavata con qualche ferita. Sessanta persone sono rimaste isolate a San Pietro, frazione di Sanremo, per la voragine che si è aperta nella strada che porta all' abitato.

maltempo roma

A La Spezia i lavoratori del porto hanno scioperato: l' allerta rossa per il maltempo non avrebbe garantito la sicurezza sul lavoro.

Difficile la situazione anche in Campania. Punte fino a 140-150 millimetri di pioggia in meno di 12 ore si sono registrate in provincia di Caserta, Avellino e Salerno, provocando allagamenti e smottamenti. Scuole chiuse in molti comuni del salernitano. Il sindaco di Nocera ha fatto evacuare 100 famiglie. Ai residenti di alcune zone di Avellino è stato detto di non uscire di casa.

maltempo roma

Pioggia e forte vento hanno piegato Napoli. Ci sono stati ritardi e cancellazioni al servizio della Circumvesuviana e sono stati sospesi tutti i collegamenti con le isole (Capri potrebbe rimanere completamente isolata). In una nota, Legambiente Campania ha così commentato l' ennesima emergenza: «29 eventi estremi dal 2010 a oggi, tra cui 6 trombe d' aria, 6 allagamenti, 12 episodi di consistenti danni a infrastrutture o al patrimonio storico, 4 esondazioni fluviali e una frana». Lavoro intenso per i vigili del fuoco in Toscana nelle province di Pisa e di Empoli: più di 30 le chiamate per denunciare allagamenti. Alberi caduti, rami, pali elettrici, cornicioni e tegole pericolanti e decine di auto in panne a Roma e provincia. Più di 150 gli interventi dei vigili del fuoco e 500 quelli della polizia locale.

maltempo liguria

In Lombardia, fitte nevicate in Valtellina e Valchiavenna hanno reso le strade percorribili solo con catene montate.

Nel pomeriggio, una frana di cento metri cubi di fango, massi e detriti ha provocato l' isolamento di Vezio di Perledo, sul ramo lecchese del lago di Como.

maltempo liguria 8 maltempo liguria 7 maltempo liguria 20 maltempo liguria 6 maltempo liguria 21 maltempo liguria 22 maltempo liguria 23 maltempo liguria 24 maltempo liguria 3 maltempo liguria 4 maltempo liguria 5 maltempo liguria 9