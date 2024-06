IN CHE MONDO VIVONO STI RICCONI?! - LA MEGAFESTA SULLA NAVE DA CROCIERA "CELEBRITY ASCENT", ORMEGGIATA AL PORTO DI GENOVA, DEI RAMPOLLI INDIANI ANANT AMBANI E RADHIKA MERCHANT HA TENUTO SVEGLIA MEZZA CITTA' PER TUTTA LA NOTTE - "IL COMPORTAMENTO DEGLI ORGANIZZATORI È STATO ASSURDO. LA MUSICA È STATA SPENTA ALL'ALBA E LA CAPITANERIA DI PORTO, CHIAMATA INTORNO ALLE 4.30, NON HA FATTO NULLA" - A RENDERE ANCORA PIU' SURREALE LA SITUAZIONE, IL FATTO CHE ACCANTO ALLA NAVE, C'ERA LA “SEA EYE 4”, CHE HA PORTATO IN SALVO 51 MIGRANTI…

anant ambani e radhika merchan

Estratto dell'articolo di Michela Bompiani per www.repubblica.it

Mentre si spegnevano le luci della megafesta Vip sulla nave da crociera “Celebrity Ascent” per il matrimonio dei rampolli indiani Anant Ambani e Radhika Merchant, ormeggiata a ponte Doria, nel porto di Genova, proprio di fianco, a ponte Colombo, ha ormeggiato la “Sea Eye 4”, nave dell’Ong che ha portato in salvo 51 migranti, tra cui più della metà, 28, sono minori.

la celebrity ascent ormeggiata al porto di genova 3

Intanto, la festa, durata tutta la notte, a bordo della nave da crociera ha scatenato le polemiche in città: il volume della musica non ha fatto dormire molti genovesi e a nulla sono valse segnalazioni sia degli abitanti del centro storico e anche delle alture. Incuranti, i mille invitati a bordo della nave, affittata dal magnate indiano Mukesh Ambani, padre dello sposo, hanno continuato a festeggiare: erano arrivati in serata da Portofino, dove la piazzetta era stata blindata per gran parte della giornata per una delle tappe delle celebrazioni pre-matrimoniali che valgono circa 139 milioni di euro.

la nave sea eye 4 ormeggiata accanto alla celebrity ascent

"Il comportamento degli organizzatori è stato assurdo - denuncia un vigile del fuoco residente in zona - hanno tenuto sveglia mezza Genova con un volume altissimo e non giustificato per quasi tutta la notte, la musica è stata spenta all'alba. Ancora più assurdo il fatto che la Capitaneria di porto, chiamata intorno alle 4.30, non abbia fatto nulla". […]

ARTICOLI CORRELATI

la celebrity ascent ormeggiata al porto di genova 2 la celebrity ascent ormeggiata al porto di genova 1 FAMIGLIA AMBANI - CERIMONIA DI FIDANZAMENTO portofino blindata per il matrimonio di anant ambani e radhika merchant 3 decorazioni per il matrimonio di anant ambani e radhika merchant 1 decorazioni per il matrimonio di anant ambani e radhika merchant 2 portofino blindata per il matrimonio di anant ambani e radhika merchant 2 la nave sea eye 4 ormeggiata accanto alla celebrity ascent