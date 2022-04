A CHE ORA È LA FINE DEL MONDO? - JULIAN LENNON ROMPE IL VOTO STORICO FATTO IN RICORDO DEL PADRE JOHN E CANTA “IMAGINE” PER I RIFUGIATI E LE VITTIME DELL’UCRAINA - LA PROMESSA ERA QUELLA DI NON INTERPRETARE MAI IL BRANO IN PUBBLICO A MENO CHE NON CI SI FOSSE TROVATI DAVANTI ALLA “FINE DEL MONDO”: “PER LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO, HO ESEGUITO PUBBLICAMENTE LA CANZONE DI MIO PADRE E…” - VIDEO

Tra le star della musica internazionale che si stanno mobilitando nelle ultime ore a favore dell’Ucraina, anche Julian Lennon, cantautore e chitarrista britannico figlio della leggenda dei Beatles, John. È per essere vicino a rifugiati e vittime, che l’artista ha scelto proprio di intonare, durante un concerto di beneficienza per la nazione giallo-blu, la canzone che più di tutte è diventata con gli anni simbolo di rinascita dopo ogni guerra e oppressione, Imagine. Con la sua esibizione, Lennon rompe così un voto storico fatto in ricordo del padre, che prevedeva di non eseguire mai questo brano in pubblico a meno che non si fosse davanti alla “fine del mondo”.

JULIAN LENNON CANTA IMAGINE DI SUO PADRE JOHN

Julian Lennon, figlio di John Lennon, ha scelto nelle ultime ore di rompere una promessa storica fatta in memoria del padre, che prevedeva di non eseguire mai la delicata poesia di Imagine in pubblico, in occasione di concerti ed esibizioni live, a meno che non si fosse davanti ad un’incredibile tragedia. Ma è proprio di fronte agli orrori della guerra, che in queste ultime settimane sta riducendo la nazione ucraina ad un cumulo di macerie, che il cantante e chitarrista britannico ha scelto di cambiare idea, rompendo per sempre lo storico voto.

Julian Lennon ha infatti cantato e suonato Imagine - da anni un vero e proprio inno contro la guerra e ogni tipo di oppressione e sopruso - davanti al pubblico di un concerto di beneficienza a sostegno dell’Ucraina. Come hanno fatto molti altri suoi colleghi nelle ultime ore, anche Julian Lennon ha scelto di aderire alla campagna di Global Citizen StandUpForUkraine, pubblicando anche un video su YouTube che in pochissimo tempo ha già raccolto oltre 769 mila visualizzazioni.

IMAGINE, IL VIDEO DI JULIAN LENNON SU YOUTUBE

È in un’atmosfera soffusa e raccolta, accompagnato solamente dalle luci di alcune candele e da una chitarra, che Julian Lennon ha eseguito nelle ultime ore la canzone Imagine per il popolo ucraino. Sotto il video dell’esibizione, pubblicata anche su YouTube, il cantante ha scelto anche di scrivere un breve messaggio dedicato ai rifugiati ucraini, tanto quanto a tutto il mondo alla ricerca di pace. “La guerra in Ucraina è una tragedia inimmaginabile” ha commentato il cantante, “Come essere umano e come artista, mi sono sentito in dovere di rispondere nel modo più significativo possibile. Quindi oggi, per la prima volta in assoluto, ho eseguito pubblicamente la canzone di mio padre, Imagine”.

L’artista ha poi proseguito, “Come mai adesso, dopo tutti questi anni? Ho sempre detto che l'unica volta in cui avrei mai pensato di cantare Imagine sarebbe stata davanti alla fine del mondo. Ma anche perché i suoi testi riflettono il desiderio collettivo di pace in tutto il mondo”. La volontà di Julian Lennon di suonare Imagine nasce quindi dal significato più intrinseco della canzone che trasporta tutti noi in “uno spazio, dove l'amore e l'unione diventano la nostra realtà, anche se solo per un momento”. Simbolicamente, Imagine riflette la luce in fondo al tunnel, che tutti speriamo di vedere al più presto.

Lennon ha poi scelto di chiudere il suo breve messaggio su YouTube accompagnando alle note finali della canzone anche un invito diretto a tutti i grandi leader del mondo, chiedendo loro di accogliere e proteggere i rifugiati ovunque si trovino.

