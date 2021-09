25 set 2021 17:10

CHE PRESA PER IL CULO – UN CANE ADDENTA IL LATO B DI ELETTRA LAMBORGHINI E LEI MOSTRA SUI SOCIAL LA CHIAPPA MORDICCHIATA: “STAVO ACCAREZZANDO UN CUCCIOLO AL MIO MANEGGIO E IL CANE DI FIANCO DEVE ESSERE STATO GELOSO DELLE ATTENZIONI CHE HO DATO ALL’ALTRO. NON MI MORDE UNA CHIAPPA? NON MI È MAI CAPITATO IN VITA MIA. CI SONO RIMASTA MALISSIMO, MI HA FATTO UN MALE…” - VIDEO