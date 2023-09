18 set 2023 17:13

CHE RAZZA DI BESTIA SEI? – IN BRASILE È STATO SCOPERTO IL PRIMO ESEMPLARE DI IBRIDO TRA CANE E VOLPE. È STATO CHIAMATO “DOGXIM” – INVESTITO DA UN’AUTO SU UNA STRADA DEL RIO GRANDE DO SUL, È STATO SOCCORSO E STUDIATO DAI VETERINARI: HA GRANDI ORECCHIE A PUNTA, UNA FOLTA PELLICCIA E UN MUSO LUNGO E SOTTILE. MANGIA RODITORI VIVI E ABBAIA COME UN CANE – SECONDO GLI ESPERTI, È IN GRADO DI RIPRODURSI. E QUESTO PUÒ RAPPRESENTARE UNA MINACCIA PER LA FAUNA SELVATICA...