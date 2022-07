2 lug 2022 13:03

CHE S-COPPOLA! – LA CASSAZIONE CONFERMA LA CONDANNA A SETTE ANNI DI RECLUSIONE, PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA, A CARICO DI DANILO COPPOLA – IL VERDETTO DI APPELLO ERA STATO ANNULLATO, MA IN TERZO GRADO È STATO TUTTO CONFERMATO – LA VICENDA È QUELLA DEL CRAC DELLA SOCIETÀ “PORTA VITTORIA SPA”, CON 664 MILIONI DI EURO SOTTRATTI O NASCOSTI AL FISCO – C’È SOLO UN PROBLEMA: COPPOLA È ANCORA LATITANTE IN SVIZZERA…