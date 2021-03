CHE SCHIANTO! UN PICCOLO BIMOTORE È PRECIPITATO TRAVOLGENDO UN'AUTOMOBILE IN CORSA IN FLORIDA – MORTI SUL COLPO I PASSEGGERI DEL VELIVOLO. DECEDUTO ANCHE UN BIMBO DI 4 ANNI CHE VIAGGIAVA CON LA MAMMA A BORDO DEL SUV: LA DONNA E' IN CONDIZIONI CRITICHE IN OSPEDALE – APERTA UN’INDAGINE SULLE CAUSE DELLA TRAGEDIA, PROBABILMENTE CAUSATA DA… VIDEO

DAGONEWS

aereo si schianta su un suv in florida 2

Pembroke Pines, Florida. Alle tre del pomeriggio di lunedì 15 marzo la videocamera installata nel citofono di un vicino riprende una scena incredibilmente violenta: si può vedere nitidamente un'auto in movimento che viene travolta, all'improvviso, da un piccolo aereo in atterraggio d'emergenza (le diverse possibilità sulle cause dell'incidente restano ancora da analizzare).

Quel che è certo è che i passeggeri del jet, due persone, hanno perso la vita all'istante, ritrovati tra le macerie in fiamme dal personale di soccorso. La donna alla guida del SUV è feritA con lesioni gravi ma miracolosamente viva. Deceduto per le gravi ferite il figlio di 4 anni. L'aereo era un jet monomotore, esattamente un Beechcraft Bonanza. "Abbiamo sentito come una bomba, un rumore tremendo, siamo usciti a vedere e tutto era in fiamme", ha dichiarato un vicino della pista d'atterraggio all'emittente WSVN.

aereo si schianta su un suv in florida 9

I corpi sull'aereo, estratti totalmente carbonizzati, sono stati riconosciuti solo parecchie ore dopo. Adesso, la FAA (Federal Aviation Administration) e il National Transportation Safety Board indagheranno sulle precise cause dell'incidente.

aereo si schianta su un suv in florida 6 aereo si schianta su un suv in florida 4 aereo si schianta su un suv in florida 3 aereo si schianta su un suv in florida 5 aereo si schianta su un suv in florida 7