CHE STA SUCCEDENDO A SAN PIETROBURGO? – L’AEROPORTO DELLA CITTÀ RUSSA È STATO CHIUSO (E POI RIAPERTO) A CAUSA DELL’AVVISTAMENTO DI UN OGGETTO NON IDENTIFICATO IN CIELO - IL CREMLINO HA FATTO ALZARE IN VOLO GLI AEREI DA GUERRA – SUI SOCIAL IMPAZZANO DEI VIDEO DA SAN PIETROBURGO CHE MOSTRANO UN ATTACCO HACKER AI CANALI DELLA TV RUSSA CHE INVITANO LE PERSONE A CERCARE RIPARO DA UN ATTACCO. DI COSA SI È TRATTATO? UN ALTRO PALLONE SPIA?

Buongiorno San Pietroburgo, come va? Aerei da caccia in volo sulla città, sirene che ululano, aeroporti chiusi, canali TV e perfino banner hackerati che invitano la popolazione a cercare riparo. Aiutatemi gentilemente a ricordare quale parte del piano doveva essere questa... pic.twitter.com/oM64YM2vlR — Publio Quintilio Varo (@silupescu) February 28, 2023

SPAZIO AEREO INTERDETTO SOPRA SAN PIETROBURGO

(Adnkronos) - L'aeroporto di San Pietroburgo sarebbe stato chiuso per la presenza in cielo di un oggetto non meglio identificato. A riportare la notizia è il sito russo Baza, spiegando che a seguito dell'avvistamento sono stati fatti alzare in volo i caccia.

Il sito web Flight Radar ha intanto registrato diversi voli interni diretti a San Pietroburgo che tornavano ai loro scali di partenza. Interessati dalla chiusura aerea sarebbero stati anche stati i voli diretti verso l'exclave russa di Kaliningrad.

AEROPORTO SAN PIETROBURGO

(ANSA) - E' stato riaperto pochi minuti fa l'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo. Lo fa sapere una fonte alla Tass. Secondo il sito d'informazione russo Baza la chiusura era stata disposta dopo l'avvistamento di un oggetto non identificato, forse un drone, e aerei da combattimento erano stati inviati per indagare, ma queste notizie, al momento, non hanno trovato conferma.