Barbara Costa per Dagospia

jenna starr 2

“It’s all about the Benjamins!”, dicono in America: tutto si fa per soldi, tanti soldi, e i Benjamins sono le banconote da 100 dollari, quelle con su Benjamin Franklin… troppo cinico? E che c’è di male? A chi la vogliamo raccontare? Perché non dovrebbe girare tutto intorno ai dollari? Porno compreso? E soprattutto il porno...

jenna starr (9)

Mi fanno ridere, coloro che ogni tanto si alzano, puntano il dito, ammonendo che il porno dovrebbe munirsi di morale. E quale, di grazia? Di quale autorità, modello, religione? La mia no. La tua? Perché, è superiore? Chi lo stabilisce? Tu? E chi cavolo sei tu? Il porno non deve lanciare messaggi, di alcun tipo: il porno ha nella sua anima l’eccitare, ma pure dare disturbo a chi vanta moralità.

jenna starr 2

Il porno, almeno quello che tratto io, e cioè quello USA rinomato, e cioè quello che i soldi li fa e li fa girare, rispetta se stesso e le leggi, paga le tasse, e ha l’etica del denaro, e del guadagno. O c’è chi pensa che chi sta sui set, o su OnlyFans, ci sta con lo scopo di cambiare il mondo?! Ma il mondo, quando mai è cambiato??! Non è girato sempre intorno al profitto, al denaro, ai Benjamins…? E all’occasione in positivo.

jenna starr 3

Come nel caso di questa femmina qua, Jenna Starr, 33 anni e protagonista del video porno a tre il più visto su Brazzers negli ultimi mesi. Milioni di views cioè p*ppe, cioè soldi, Benjamins, che si pappa Brazzers, che si pappa Jenna. O credete che Jenna stia lì, a farsi il suo mazzo porno, per cosa, eliminare la fame nel mondo? Deve eliminare la sua, di fame, e i suoi, di problemi, e deve alimentare i suoi, di sfizi. Sicché, io, te, ognuno di noi, qualunque lavoro e reddito abbiamo, non viviamo per dannarci di balzelli e spendere quel che ci rimane in sfizi?

O figli, o alimenti per ex coniugi, dipende da come state messi…

jenna starr (11)

Jenna Starr rappresenta il sogno americano odierno, che non è morto, chi mai lo ha ammazzato, semplicemente non è mai stato quello che Hollywood, e i media pelosi, nel '900 hanno venduto. Jenna è una che lavora da quando aveva 20 anni, cioè da quando ha preso e diploma e abilitazione in cosmetologia. Una estetista, che per un po’ ha girovagato da un datore di lavoro a un altro, mettendo da parte 11 mila dollari. Con questo gruzzolo Jenna si è rifatta il seno, e si è messa in proprio, aprendo un suo centro estetico.

jenna starr 3

Quel che si direbbe una brava ragazza, o no? Tenace e intraprendente, o no? Sicuro non è stata ad aspettare che i soldi si degnassero di infilarsi da soli nelle sue tasche… Poi Jenna si è sposata, poi Jenna ha divorziato, poi è arrivato il Covid e il suo centro estetico ha chiuso, così Jenna si è messa su OnlyFans per pagarsi affitto e cibo e bollette.

jenna starr 1

La riapertura post Covid non ha permesso a Jenna di recuperare i soldi persi dalla chiusura della sua impresa, e allora ha chiuso lei, tutto, per aprirsi e di più su OnlyFans che le dava e le dà reddito in crescendo. It’s all about the Benjamins!, specie oggi, che Jenna Starr ha ferma intenzione di lavorarci, nel porno, perlomeno per i prossimi 5 anni, cellulite sul c*lo compresa, poiché oltre misura arrapante per i p*pparoli.

jenna starr (5)

Cosa ha di diverso fare l’estetista, o fare ogni altro lavoro, dal lavorare nel porno? Soltanto il giudizio degli altri. I Benjamins sono gli stessi, anzi, se ci sai fare nel porno non sono indifferenti. Cambia la percezione altrui, soprattutto se sei donna. Ma Jenna Starr, e tutte le altre che, testa sulle spalle e piedi per terra, scelgono il porno al posto di altri lavori, capiscono subito che del giudizio sociale devono fregarsene: “Chi mi giudica non paga i miei conti!”, ti risponde Jenna.

jenna starr cover

Chi ti giudica, chissà come li fa, i Benjamins… e come li spende, magari in – legittimo – consumo porno… Il porno serio, di serie A americano, se riesci ad arrivarci e a lavorarci, ti permette l’indipendenza economica, e mentale: le ragazze del porno oggi sono imprenditrici di se stesse, lavorano e non per modo di dire. Chi fa porno non lavora tutti i giorni, non ha orari fissi. Se carica su OnlyFans lavora quando lo decide, e in tempi e in modi mentre, se si esibisce sui set, è lì mai meno di 9 ore… I Benjamins li fa, ma deve faticare…

jenna starr 1

E dove sta esempio più pragmatico di donne – e uomini – che, col porno, conquistano emancipazione? Per noi del porno sono stantie ma peggio sono offensive le parole di Ninja Thyberg, la regista di "Pleasure", film che tratta il porno secondo una fiction – quindi non la realtà – e un punto di vista prettamente personale, nel suo caso frenato da grossi – femministi, patriarcali, paternalistici – (pre)giudizi: “Le attrici porno prevengono quasi tutte dal proletariato”. Ah. Come no.

jenna starr 4

Pertanto sarebbero delle poverette costrette per soldi. Delle sciagurate senza altra scelta. A parte che quasi tutto il mondo proviene dal proletariato, compresa la sottoscritta e vabbè…, si faccia un censimento tra le attrici e vediamo, quante sono le “poverine” proletarie che fanno porno per necessità! Moana Pozzi era figlia di un ingegnere, James Deen è figlio di due ingegneri NASA, Angela White ha laurea e dottorato, ma che senso ha elencarle??? Si è migliori per il solo fatto di aver avuto il c*lo di nascere nella ricchezza??? Jenna Starr proviene da una famiglia comunissima. Il suo percorso di vita ve l’ho raccontato. In cosa e dove e per quale motivo sarebbe una poveretta?

