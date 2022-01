CHE STRESS QUESTA PANDEMIA! - SECONDO UN NUOVO STUDIO PREOCCUPARSI TROPPO DEL COVID PUÒ COMPROMETTERE LE NOSTRE CAPACITA' COGNITIVE - I RICERCATORI DELLA "MCGILL UNIVERSITY" HANNO SCOPERTO CHE CHI SI CROGIOLA DI PIU' NELLA PAURA DELL'EPIDEMIA HA PRESO SCELTE PEGGIORI, CALCOLATO MALE I RISCHI E HA MOSTRATO UNA MINORE VELOCITA' DI ELABORAZIONE MENTALE...

Dagotraduzione da Study Finds

Secondo un nuovo studio, preoccuparsi costantemente della pandemia di coronavirus non solo è stressante, ma può anche compromettere le capacità cognitive. I ricercatori della McGill University hanno scoperto che le persone che si soffermano sulle paure legate alla pandemia hanno fatto scelte peggiori, hanno calcolato male i rischi di determinate scelte e hanno mostrato una velocità di elaborazione mentale più lenta.

Il team della McGill ha lavorato con The Neuro (Montreal Neurological Institute-Hospital) per intervistare oltre 1.500 americani tra aprile e giugno 2020 e vedere come le paure della pandemia hanno influenzato il loro pensiero. Prima di completare una serie di test psicologici e cognitivi, i partecipanti hanno dovuto valutare il loro livello di preoccupazione riguardo al COVID-19. Questi esami hanno misurato quanto bene ogni persona ha elaborato determinate situazioni e ha ricordato informazioni importanti per completare un'attività. Successivamente, i ricercatori hanno confrontato i risultati con gli stessi test condotti prima della pandemia.

Per i test che esaminano il modo in cui le persone conservano le informazioni, i partecipanti hanno dovuto abbinare coppie di numeri e simboli secondo una serie specifica di regole. Gli autori dello studio hanno anche esaminato le capacità decisionali del gruppo utilizzando un test di gestione del rischio. Ogni persona potreva scegliere un'opzione "certa" in cui sicuramente vinceva 75 dollari, o un'opzione "rischiosa" in cui le probabilità di non vincire erano solo del 25 percento e le probabilità di vincere 100 dollari erano del 75 percento.

I risultati di questi test mostrano che le persone con livelli più elevati di preoccupazione legata alla pandemia hanno mostrato una velocità di elaborazione delle informazioni inferiore e una minore capacità di conservare informazioni importanti. Avevano anche un più alto grado di sensibilità alle probabilità che potessero accadere cose brutte.

Decisioni pandemiche in dubbio

Le persone che hanno effettuato i test durante la pandemia hanno ottenuto risultati scarsi su semplici test cognitivi rispetto al gruppo pre-pandemia. Inoltre, gli ultimi volontari hanno mostrato velocità di elaborazione mentale ancora più lente rispetto a quelli della prima ondata.

Il team ha anche scoperto che la preoccupazione per i problemi legati al COVID ha distorto la capacità delle persone di valutare determinati rischi. Hanno sottovalutato le possibilità che si verifichino risultati probabili (come vincere 100 dollari) e sopravvalutato le possibilità che si verifichino possibilità improbabili (come non vincere nulla). Il team ritiene che questo impatto sulle capacità decisionali possa influenzare alcune persone quando stanno prendendo in considerazione determinati argomenti, per esempio se farsi il vaccino COVID-19.

“Le abilità cognitive di base misurate qui sono cruciali per una vita quotidiana sana e per il processo decisionale», afferma l'autore dello studio Kevin da Silva Castanheira, uno studente laureato presso il Dipartimento di Psicologia della McGill, in un comunicato universitario. «Le menomazioni associate alla preoccupazione osservate qui suggeriscono che in periodi di forte stress, come una pandemia globale, la nostra capacità di pensare, pianificare, valutare i rischi è alterata. La comprensione di questi cambiamenti è fondamentale poiché la gestione di situazioni stressanti spesso si basa su queste capacità».

«L'impatto dello stress e della preoccupazione sulla funzione cognitiva è ben noto, ma viene tipicamente studiato in laboratorio», aggiunge la dott.ssa Madeleine Sharp, ricercatrice e neurologa presso The Neuro. «Qui, siamo stati in grado di estendere questi risultati studiando gli effetti di un fattore di stress del mondo reale in un ampio campione. Un'importante direzione futura sarà esaminare perché alcune persone sono più sensibili di altre allo stress e identificare strategie di coping che aiutano a proteggersi dagli effetti dello stress».

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista PLOS ONE.