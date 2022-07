19 lug 2022 09:16

CHE SUCCEDE AI GIOVANI ITALIANI? NUOVO EPISODIO DI VIOLENZA IN PROVINCIA DI FOGGIA: UN 17ENNE È STATO ACCOLTELLATO ALL’ADDOME ED È MORTO: È STATO TROVATO SULL’ASFALTO AGONIZZANTE, DOPO CHE SI ERA TRASCINATO PER QUALCHE DECINA DI METRI – A UCCIDERLO SAREBBE STATO UN COETANEO. QUANDO È STATO PORTATO IN OSPEDALE, SONO SCOPPIATI UNA SERIE DI DISORDINI PER LA RABBIA DI FAMILIARI E AMICI…