CHE SUCCEDERA’ AI CINQUE STUDENTI DEL QUINTO ANNO DEL LICEO VISCONTI DI ROMA, CHE HANNO APPESO ALLA PORTA DI UNA CLASSE UNA “LISTA DELLE RAGAZZE CONQUISTATE”? PROBABILMENTE NIENTE – I PISCHELLI DEL LICEO FIGHETTO, AL CENTRO DELLA CAPITALE, SONO STATI COSTRETTI ALLE SCUSE - LA PRESIDE STA PENSANDO DI ABBASSARE LORO IL VOTO IN CONDOTTA, A UNA SOSPENSIONE "SIMBOLICA" E A UN INVITO A PARTECIPARE A UN’ASSOCIAZIONE "ANTI-VIOLENZA" - I GENITORI DELLA RAGAZZE COINVOLTE PENSANO A UNA QUERELA...

Estratto dell’articolo di Marco Carta, Valentina Lupia per "La Repubblica"

Cinque studenti maturandi del liceo Visconti, il miglior classico della Capitale secondo la classifica Eduscopio, hanno redatto e attaccato alla porta di una classe una vera e propria «lista delle conquiste».

Con trenta nomi di studentesse, dal primo all'ultimo anno, con le quali hanno avuto una relazione privata: un bacio o un rapporto intimo. Ora rischiano un brutto voto in condotta, mentre alcuni genitori delle studentesse coinvolte, alcune delle quali minorenni, starebbero valutando una querela.

Andiamo con ordine. Il 3 giugno, un docente dell'istituto che occupa una parte del complesso del Collegio Romano ha notato uno strano elenco affisso alla porta. Ha chiesto delucidazioni alla classe e la risposta l'ha lasciato di sasso: quei nomi scritti sul foglio erano trofei da esibire. Conquiste messe a segno.

La notizia ha iniziato subito a fare il giro della scuola e le studentesse interessate si sono sentite «violate e mortificate», inserite a loro insaputa in una sorta di gara stupida e sessista. Che avrebbe vinto il più Casanova, quello che «ci sa fare meglio». Altre hanno raccontato di essere finite su quel foglio senza aver mai avuto alcun rapporto con quei ragazzi.

Il 4 mattina, una delegazione del collettivo "Visconti in rosa" ha chiesto alla preside Rita Pappalardo, già informata dei fatti, di concedere un'assemblea straordinaria per una riflessione sull'accaduto. La dirigente, amareggiata per il comportamento dei suoi studenti, l'ha autorizzata e nel giro di poche ore nell'aula magna si sono presentati ragazze, ragazzi, ma anche docenti per approfondire l'accaduto.

I cinque maturandi autori della "lista delle conquiste", alla fine, si sono palesati e hanno preso la parola, chiedendo scusa e ammettendo di aver sbagliato. Questo non ha però impedito al collettivo di chiedere alla dirigenza di prendere provvedimenti: «Questo grave accaduto non deve passare inosservato — si legge in una nota — .

La lista, scritta dai ragazzi che arbitrariamente hanno esplicitato e affiancato ai loro nomi quelli delle ragazze con cui erano intercorse relazioni private» è «non solo una grave mancanza di rispetto verso la dignità» delle studentesse coinvolte, ma anche e soprattutto la prova «che gli autori si siano sentiti liberi di esporre pubblicamente tale elenco», senza «la consapevolezza della gravità» del loro gesto. […]

Sarà fatto, anche perché «non si può ridimensionare l'accaduto a una goliardata», ripete Pappalardo, che ieri ha dovuto relazionare alla direttrice dell'Ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini. Oggi si riunirà il consiglio di classe per capire come agire, considerando che l'anno è praticamente finito e che i cinque sono prossimi alla maturità. La preside non esclude una sospensione simbolica, oltre a «un invito a partecipare alle attività di un'associazione antiviolenza» e a «una ricaduta sul voto di condotta».

Con 5 si viene bocciati e se qualcuno tra questi ragazzi arriverà davanti ai prof con 6, magari per aver partecipato all'occupazione o per aver violato un'altra volta il regolamento di disciplina, la possibilità che perda l'anno potrebbe diventare concreta. […]