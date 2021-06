CHE È SUCCESSO A SAMAN ABBAS? – UN VIDEO PUBBLICATO SU FACEBOOK DAL PADRE DELLA RAGAZZA SCOMPARSA IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (POI RIMOSSO) MOSTRA UN FUNERALE SENZA SALMA IN PAKISTAN. ERANO LE ESEQUIE DI SAMAN? – SI VEDONO ALCUNI UOMINI CHE SI AUTOFLAGELLANO, UNA PRATICA IN USO NEL PAESE QUANDO SI VUOLE DIMOSTRARE PENTIMENTO PER QUALCOSA. FORSE ERA UN MODO DEL PADRE PER MOSTRARE ALLA SUA COMUNITÀ CHE AVEVA PUNITO SAMAN PER ESSERSI RIBELLATA AL MATRIMONIO COMBINATO?

Un video pubblicato e poi rimosso dal padre di Saman Abbas su Facebook mostra un funerale senza salma. E mentre l'Ucoii lancia una fatwa contro i matrimoni combinati e l'infibulazione, Chi l'ha visto? pubblica il filmato che dura pochi secondi e che potrebbe rappresentare, secondo l'interpretazione della trasmissione, proprio le esequie della 18enne scomparsa.

Saman Abbas: il video macabro del funerale senza salma pubblicato e poi rimosso dal padre

Nel servizio di Chi l'ha visto? si dà prima conto dell'intervista rilasciata da Shabbar Abbas al Resto del Carlino in cui il padre di Saman dice che la figlia non è scomparsa ma si trova in Belgio e promette che il 10 giugno tornerà in Italia.

Poi vengono mostrati alcuni secondi del video in diretta streaming pubblicato da Shabbar su Facebook e girato in Pakistan in cui si vede una cerimonia funebre con preghiere davanti a un tavolo su cui è poggiato un telo bordeaux su cui di solito viene poggiata la salma del defunto. Ma in questa occasione non c'è alcun corpo.

Poi si vedono alcuni uomini che si autoflagellano e si spiega che questa è una pratica in uso nel paese quando si vuole dimostrare pentimento per qualcosa. E si chiude con un interrogativo: questo filmato è servito al padre per mostrare alla sua comunità che aveva punito Saman per essersi ribellata al matrimonio combinato?

L'incidente probatorio e il minorenne "decisivo per le indagini"

Intanto secondo alcune indiscrezioni riportate ieri dall'agenzia di stampa Ansa nei prossimi giorni sarà fissato dagli inquirenti un incidente probatorio per ascoltare un minorenne che potrebbe risultare decisivo ai fini delle indagini. Gli iscritti nel registro del sostituto procuratore attualmente sono cinque (i genitori, lo zio - tutti e tre si troverebbero in Pakistan - e due cugini, di cui uno arrestato domenica a Nimes, in Francia mentre tentava di raggiungere la Spagna, che sarà interrogato nelle prossime ore), accusati di omicidio.

E il minorenne potrebbe essere a questo punto il testimone che ha visto i cinque portare via il corpo di Saman per seppellirla nei campi e che ha girato il video che nel frattempo è finito nelle mani degli inquirenti.

I carabinieri sono convinti che Saman - la quale aveva denunciato nell'ottobre scorso madre e padre per un matrimonio combinato a cui si è opposta - sia stata uccisa. La data dell'incidente probatorio richiesto dal magistrato non è ancora stata stabilita, ma gli inquirenti contano molto sull'audizione protetta del minore, appartenente alla comunità pachistana di Novellara e Reggio Emilia. Intanto nei giorni scorsi è stato ritrovato un nuovo video in cui è presenta Saman. Secondo quanto ha riportato il Resto del Carlino, nel video si vede la giovane che esce da casa in compagnia di alcuni degli indagati. Si tratterebbe dell'ultimo filmato in cui la giovane risulta in vita.

Saman Abbas, nel novembre 2020, dopo aver chiesto aiuto agli assistenti sociali, era stata allontanata dalla casa familiare in quanto si era opposta ad un matrimonio combinato con un cugino che vive in Pakistan. Il padre, la madre, lo zio e due cugini di Saman sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere.

Uno dei due cugini della ragazza è stato fermato a Nimes, in Francia ed è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuto responsabile dei medesimi reati. Intanto proseguono le attività di di ricerca e, fanno sapere gli inquirenti, le indagini proseguiranno nei pressi di Novellara con l'ausilio dei cani molecolari. Con l'obiettivo di trovare il corpo della ragazza. Forse seppellito proprio nei campi vicino casa.

