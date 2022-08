9 ago 2022 12:46

CHE TEMPO PAZZO CHE FA – PIOGGE ECCEZIONALI NELL’AREA DESERTICA DELLA DEATH VALLEY, IN NEVADA, DOVE DI SOLITO LE TEMPERATURE SONO ALTISSIME: IN UN GIORNO È CADUTO QUASI L'EQUIVALENTE DI UN ANNO DI PIOGGE E NON PIOVEVA PER 24 ORE DI SEGUITO DAL 1988 – L’ALLUVIONE HA DANNEGGIATO LE STRADE DEL PARCO E MILLE PERSONE SONO RIMASTE BLOCCATE NEL DESERTO. UNA SESSANTINA DI AUTO SONO STATE SEPOLTE NEL FANGO E… - VIDEO