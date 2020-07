CHE TOCCA FA' PE' CAMPA' – ILARY BLASI VA AL SUPERMERCATO CON UN HOT SHORTS ROSSO FUOCO E LASCIA INTRAVEDERE LA CHIAPPA MENTRE SCEGLIE IL SUGO – SABRINA SALERNO INDOSSA UN COSTUME STRIMINZITO CHE A MALAPENA CONTIENE IL SUO SENO BOMBASTICO ED ELISABETTA CANALIS TORNA AD ATTIZZARE I FOLLOWER CON UN INTIMO CHE LASCIA POCO ALL’IMMAGINAZIONE… - FOTO HOT

Da "www.liberoquotidiano.it"

ilary blasi

"Shopping". Già, lei al supermercato ci va così. Lei, per inciso, è Ilary Blasi, la meravigliosa e simpaticissima moglie di Francesco Totti, nonché conduttrice Mediaset. E la Blasi si mostra durante lo "shopping" sul suo profilo Instagram. Eccola intenta a scegliere tra vasi, vasetti, barattoli e barattolini di sugo. Ma, ammettiamolo, l'occhio non cade, affatto, sullo scaffale.

Bensì su di lei. Treccia bionda, occhiali da sole e magliettina che le lascia scoperta la schiena. Ma soprattutto un paio di shorts di jeans rossi inguinali, dai quali "trapela" anche il lato B. Mettiamoci anche la complicità dell'inquadratura dal basso verso l'alto e il gioco è fatto: Ilary Blasi consegna a tutti i suoi seguaci una foto da urlo.

sabrina salerno

Da "www.liberoquotidiano.it"

Mamma mia, Sabrina Salerno, tra le mattatrici social di questa estate 2020. Altro giro, altra foto da urlo: "Woman breaking the wall", le donne rompono i muri, scrive in calce allo scatto che potete vedere qui sotto. Eccola in posa davanti all'obiettivo, come sfondo un muro in mattoni chiari (che origina la didascalia della foto).

La showgirl, 52 anni portati in modo divino, si mostra sorridente e vestita di un costume grigio intero con laccio centrale. Un costume profondamente, clamorosamente scollato. E soprattutto molto stretto, soprattutto in considerazione della generosità delle sue forme. Il risultato? Per la gioia di tutti i suoi seguaci, le forme della Salerno sembrano in procinto di... esplodere.

elisabetta canalis 3

Da "www.oggi.it"

Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna con la figlia Skyler Eva per il suo inizio estate. Che non poteva essere più calda: l’ex Velina si mostra in tutta la sua esuberante bellezza. Con reggiseno e mutandine che… non nascondono nulla!

È TORNATA A CASA – Come sempre, Elisabetta Canalis trascorre almeno un pezzo dell’estate a casa sua, in Sardegna. Con lei c’è sempre la figlia Skyler Eva. ma l’ex Velina, mamma 40enne, non rinuncia mai a mostrare il suo lato più sexy, più esuberante, più incontenibile… E questa volta lo fa al risveglio. Con una mise che fa impazzire i fan.

elisabetta canalis 13

SI VEDE TUTTO! – Già, perché Elisabetta Canalis è in tenuta da seduttrice da 10 e lode. Con il caffè e la brioche. Con reggiseno e mutandine decisamente trasparenti… Ma Eli sa anche essere una dolcissima e tenerissima mamma, oltre che una femme fatale. E lo dimostra con la sua piccola (ma sta crescendo sempre più!) Skyler Eva. Insomma, una mamma e una bellezza da 10 e lode!

elisabetta canalis 1 elisabetta canalis ELISABETTA CANALIS ELISABETTA CANALIS elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis 4 elisabetta canalis 6 elisabetta canalis 8 elisabetta canalis 12 elisabetta canalis 9 elisabetta canalis 11 elisabetta canalis 10 elisabetta canalis 5 elisabetta canalis 7 elisabetta canalis 2

ilary blasi a montecarlo 1 ilary blasi a montecarlo 3 ilary blasi a montecarlo 1 ilary blasi 2 ilary blasi e francesco totti 4 sabrina salerno grandi magazzini sabrina salerno jo squillo sabrina salerno sabrina salerno 3 sabrina salerno 2 sabrina salerno 1 sabrina salerno 4 sabrina salerno 4 sabrina salerno instagram 2