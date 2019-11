CHE TRIPLETTA! SPARA ALLA MOGLIE, UCCIDE UN'AMICA E SI TOGLIE LA VITA - DRAMMA A CERIGNOLA, IN PROVINCIA DI FOGGIA, DOVE UN 69ENNE AGRICOLTORE HA PERSO LA TESTA E FA UNA STRAGE: L'UOMO ERA CADUTO IN DEPRESSIONE DOPO AVER SCOPERTO DI AVERE UNA GRAVE MALATTIA…

G.G. per “Libero quotidiano”

Un caso di omicidio-suicidio ha scosso ieri la Puglia. Un uomo, Francesco Ciuffreda, ha sparato alcuni colpi di pistola contro la moglie ed una sua amica, uccidendo quest' ultima, e poi si è tolto la vita, rivolgendo contro di se l' arma. È accaduto in un' abitazione nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano, dove risiedevano i due coniugi. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla Polizia, l' amica della moglie, Luminita Brocan, centrata in parti vitali, è deceduta sul colpo, mentre la moglie Giuseppina Pantone, è in gravissime condizioni.

pistola

La tragedia si è consumata nel casolare dove risiedevano i due coniugi, entrambi agricoltori di professione. Secondo quanto si è appreso, l' uomo che ha sparato e poi si è ucciso, aveva 69 anni, mentre la vittima, una bracciante romena amica della moglie, ne aveva 53 anni. L' allarme è stato lanciato dal marito di Luminita che, dopo aver sentito gli spari, ha chiamato il figlio di Ciuffreda. Quest' ultimo, arrivato a casa, ha soccorso la madre portandola in ospedale a Cerignola. Da qui, la donna è stata poi trasferita in elisoccorso all' ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Pare che l' uomo fosse caduto in depressione dopo aver scoperto di avere una grave malattia.