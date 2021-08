CHE VIRUS CHE FA - NEGLI STATI UNITI OLTRE MILLE MORTI DI COVID IN UN SOLO GIORNO, MAI COSÌ TANTI DAL MESE DI APRILE - BOOM DI RICHIESTE NELLE FARMACIE ITALIANE DI TEST ANTIGENICI PER OTTENERE IL GREEN PASS DI 24 ORE DA PARTE DI FAMIGLIE CON BAMBINI E GIOVANI, PRONTI A PARTIRE PER LE VACANZE - CANCELLATO IL GP DI FORMULA1 DEL GIAPPONE A CAUSA DELL’AUMENTO DEI CONTAGI…

Ore 17 - Assalto alle farmacie

Crescita esponenziale nelle farmacie italiane delle richieste di test antigenici per ottenere il green pass di 24 ore da parte di famiglie con bambini e giovani, pronti a partire per le vacanze. Le farmacie associate a Federfarma indicano che il forte aumento dell’afflusso è iniziato pochi giorni prima di Ferragosto. La domanda è cresciuta sia nelle città come nei luoghi di vacanza, per poter accedere a bar e ristoranti.

Ore 16.45 - Usa, terza dose a partire dal 20 settembre

Negli Stati Uniti, oltre 155 milioni di persone potranno ricevere la terza dose del vaccino contro il coronavirus a partire dal 20 settembre. Lo hanno appena annunciato le autorità sanitarie, spiegando che «i dati disponibili mostrano chiaramente che la protezione contro il SARS-CoV-2 inizia a diminuire nel tempo, dopo le iniziali dosi del vaccino e, in associazione con la variante Delta, cominciamo a vedere le prove di una ridotta protezione contro sintomi lievi e moderati della malattia»-

Ore 15.07 - Usa, oltre mille morti in 24 ore, mai così da aprile

Oltre mille morti di Covid in un solo giorno, mai così tanti dal mese di aprile. È il bilancio della giornata di martedì negli Usa, secondo il conteggio della Reuters riportato da diversi media americani. I decessi sarebbero stati 1.017, circa 42 ogni ora, con una media adesso di 769 morti al giorno. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia negli Stati Uniti sale così a oltre 620.000.

Ore 12.16 - Oms, oltre 4,4 milioni di casi in 7 giorni nel mondo (+2%) e 66mila morti

Dopo gli ultimi due mesi di crescita costante, il numero di casi Covid segnalati nel mondo nella settimana dal 9 al 15 agosto è arrivato a oltre 4,4 milioni (+2% rispetto ai 7 giorni precedenti), dato che porta il totale dei contagi da inizio pandemia a oltre 206 milioni. Stabili le morti, oltre 66mila questa settimana, per un totale da inizio pandemia di quasi 4,4 milioni.

È il quadro che emerge dal bollettino settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). A sostenere il trend in salita dei contagi è in gran parte la regione del Pacifico occidentale e quella delle Americhe che hanno registrato aumenti rispettivamente del 14% e dell’8% rispetto alla settimana precedente. Mentre la regione africana ha riportato la più grande diminuzione percentuale dell’incidenza dei casi e dei decessi, rispettivamente -23% e -18% (sebbene i dati del fine settimana siano incompleti e ciò potrebbe determinare una sopravvalutazione della variazione percentuale.

L’Europa cresce meno in termini di nuovi casi settimanali rispetto alla media mondiale (1%), con 1.134.516 contagi registrati negli ultimi 7 giorni (pari al 26% del totale, una delle quote più alte dopo le Americhe che pesano per il 34%); mentre sono in calo del 3% le morti, 10.495 questa settimana, dopo 6 settimane di crescita.

Ore 11.32 - in Russia 799 morti in 24 ore, tendenza in calo

La Russia ha registrato 20.914 nuovi casi di Covid-19 e 799 decessi correlati nelle ultime 24 ore, come ha fatto sapere la task force federale contro il virus. I decessi del giorno prima sono stati 805. Il maggior numero di morti è stato registrato a Mosca (59), San Pietroburgo (40) e nel Territorio di Krasnodar (34). Lo riportano le agenzie.

Ore 10.24 - F1: cancellato il Gp del Giappone per l’emergenza Covid

La Formula 1 non correrà in Giappone nel weekend del 10 ottobre per il Gran Premio di Suzuka, a causa delle difficoltà generate dalla pandemia di Covid-19. «Dopo lunghe discussioni con gli organizzatori e le autorità giapponesi, è stata presa la decisione da parte del governo del Giappone di cancellare la gara in questa stagione a causa delle complessità causate dalla pandemia nel paese», si legge nel comunicato ufficiale della Formula 1.

Ore 9 - Vaccinazioni nelle regioni e dibattito sulla terza dose - IL PUNTO

Sono 35.810.007 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale pari al 66,3% della popolazione over 12. In percentuale, la regione con la percentuale più bassa di cittadini che hanno ricevuto almeno una dose è la Provincia autonoma di Bolzano (55,39%), seguita da Sicilia (59%) , PA di Trento (59,3) e Calabria (60,6%). Cresce anche in Italia tra gli scienziati il dibattito sull’opportunità della terza dose e su quali platee della popolazione destinarla mentre è quasi certo che negli Stati Uniti l’amministrazione Biden farà a breve un annuncio per invitare tutta la popolazione, non solo i fragili, a fare il richiamo dopo 8 mesi dalla fine del ciclo vaccinale.