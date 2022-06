CHE VISTA BESTIALE (MICA TANTO) - VI SIETE MAI CHIESTI COME VEDE IL MONDO UN CANE? - QUESTE FOTO MOSTRANO ALCUNE FAMOSE LOCALITA’ INGLESI VISTE DA UN OCCHIO UMANO E POI DA QUELLO DI UN CANE – I NOSTRI CUCCIOLI HANNO UNA VISTA FINO A OTTO VOLTE PIU’ SFOCATA DELLA NOSTRA E RICONOSCONO SOLO DUE COLORI, IL GIALLO E IL …

Dagotraduzione da Daily Mail

il molo di brighton visto da un occhio umano

Ti sei mai chiesto cosa vede il tuo cane quando ti osserva? o punta il bocconcino che hai in mano?

Ecco le foto scattate da un veterinario che rivelano come i nostri amici cani vedono il mondo rispetto agli umani.

Gli scatti di questi famosi luoghi turistici inglesi, tra cui il Peak District National Park, IL Brighton Pier e Durdle Door, visti dall’occhio umano e quindi da un cane, mostrano chiaramente un fatto: i cani sono in grado di visualizzare solo due colori: il giallo e il blu.

come il tuo cane vedrebbe il molo di brighton il peak district national park visto da un occhio umano

'I cani hanno una visione bicromatica”, ha affermato Rhian Rochford, una veterinaria della società online PocketVet.

'Mentre gli umani vedono in tre colori; blu, giallo e rosso. Invece di vedere il rosso, un cane vedrà una sorta di marrone scuro”.

"Il verde sarà visto come un colore beige e il viola come un tono blu."

Nella parte posteriore dell'occhio umano infatti, ci sono i fotorecettori, che reagiscono alla luce che penetra. Quelli per rilevare il colore sono chiamati "coni".

Il motivo per cui la visione del tuo animale domestico è diversa è perché ha solo due tipi di coni, mentre gli umani ne hanno tre.

come il tuo cane vedrebbe il peak district national park

Inoltre, i fotorecettori utilizzati per il movimento e la visione notturna sono chiamati "bastoncelli".

Le retine dei cani hanno più bastoncelli, motivo per cui possono vedere meglio al buio e possono rilevare i movimenti nelle tenebre molto meglio degli umani.

Secondo Rochford: "I cani hanno una vista da quattro a otto volte più offuscata rispetto agli umani” .

Gli occhi dei "cani" sono posizionati con un angolo di 20 gradi, il che aumenta la loro visione periferica.

"Tuttavia, questo significa anche che hanno una visione binoculare inferiore - non vedono le cose in 3D – come gli umani, riducendo così la loro percezione della profondità o la capacità di determinare la distanza tra gli oggetti".

Ma ora non pensare di dover correre a comprare gli occhiali da vista al tuo cane. I nostri animali domestici hanno un'ottima qualità della vita nonostante la loro vista.

durdle door vista da un occhio umano

Questo perché fanno molto affidamento sugli altri sensi, come l’olfatto, che è tra i 10.000 e 100.000 volte più acuto del nostro. Quindi sono in grado di rimediare bene se la loro vista si deteriora.

Secondo uno studio della società di ricerca TLF, l'84% dei proprietari di cani britannici porta il proprio animale domestico in giro per il Regno Unito.

Shannon Keary, della società di affitti per le vacanze dog-friendly Canine Cottages, che ha commissionato le foto, ha dichiarato: "Visto che quest’anno molti britannici portano i loro cagnolini in vacanza, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante vedere come i cani vedono i luoghi rispetto a come facciamo noi e capire davvero cosa sta succedendo nella testa dei nostri cani!

come vedrebbe durdle door il tuo cane

"Sebbene le immagini siano drasticamente diverse, è eccitante per i proprietari di cani vedere cosa stanno vivendo i loro animali domestici e incoraggiare anche sapere che anche senza una visione perfetta, i nostri cani sono ancora sani e felici".

I ricercatori dell'Università Eotvos Lorand in Ungheria hanno invece scoperto che i cani hanno un attaccamento alla voce del loro proprietario, che genera risposte cerebrali legate alla ricompensa nel cucciolo.

Sorprendentemente, questa attività cerebrale è simile a quella di un neonato che ascolta la madre, indicando che le relazioni proprietario del cane e bambino-madre sono più simili di quanto si pensasse in precedenza.

Per scoprirlo, i ricercatori hanno invitato 28 cani e i loro proprietari a giocare a un classico gioco a nascondino in laboratorio.

la vista dei cani

Il proprietario si nascose dietro uno dei due nascondigli, mentre un estraneo si è nascosto dietro l’altro.

Dai loro nascondigli, sia il proprietario che lo sconosciuto leggono in tono neutro, mentre il cane ha il compito di sceglie da chi andare.

Il gioco ha avuto diversi round, con 14 diverse voci di estranei, tra cui alcune più simili alla voce del proprietario e altre più diverse.

I risultati hanno rivelato che i cani hanno trovato il loro proprietario nell'82% dei casi.

un cane e la sua padrona vista cane lo sguardo di un cane