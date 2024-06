CHE VITA BESTIALE! - VI RICORDATE DELLO YOUTUBER GIAPPONESE CHE HA SPESO 14MILA EURO PER “TRASFORMARSI” IN UN BORDER COLLIE? – LO SVALVOLONE HA RIVELATO DI ESSERSI GIÀ STUFATO DELLA SUA “VITA DA CANE” E VORREBBE DIVENTARE UN ALTRO ANIMALE: “POTREI DIVENTARE UN ALTRO CANE, UN PANDA O UN ORSO. ANCHE UNA VOLPE O UN GATTO” – L’UOMO, CHE SI FA CHIAMARE “TOCO”, HA DETTO DI ESSERE DELUSO PERCHE’ GLI ALTRI CANI NON LO TRATTANO COME UNO DI LORO: “SONO CRUDELI, SI RIFIUTANO DI GIOCARE CON ME…” - VIDEO

Estratto da www.lastampa.it

L'uomo giapponese che ha speso 15 mila dollari (circa 14 mila euro) per trasformarsi in un cane ora ha cambiato idea: Toco, così si fa chiamare, vuole essere un altro animale perché è troppo complicato camminare come un Collie […]

"Vorrei diventare un altro animale - ha detto al notiziario giapponese WanQol - . Potrei realisticamente diventare un altro cane, un panda o un orso. Anche una volpe o un gatto sarebbero carini, ma sono troppo piccoli perché gli esseri umani possano provarli. Mi piacerebbe realizzare il mio sogno di diventare un altro animale un giorno".

giappone uomo spende 13mila euro per diventare un cane 8

Tra l'altro nei mesi scorsi si era detto "deluso" perché nelle sue passeggiate in pubblico non veniva "considerato dagli altri cani" e li aveva definiti "crudeli perché si rifiutano di giocare con me, non mi trattano come uno di loro". […]

L'abito di Toco è stato realizzato in 10 mesi di lavoro dopo tentativi ed errori con disegni adatti al suo corpo: ha scelto di modellare l'abito sulle sembianze di un Collie, poiché è la razza di grandi dimensioni che si adatta al meglio alla sua taglia e il pelo nasconde bene la struttura ossea umana. […]

