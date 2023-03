LO CHEF DI PUTIN SI CUCINA BAKHMUT – EVGENY PRIGOZHIN, IL CAPO DEL GRUPPO DI MERCENARI WAGNER, IN UN VIDEO MOSTRA VECCHI E RAGAZZINI TREMANTI NELLA CITTÀ UCRAINA ASSEDIATA. E INVITA ZELENSKY A ORDINARE LA RITIRATA: “LE TENAGLIE SI STANNO RESTRINGENDO” – KIEV CONFERMA L’AVANZATA DEI RUSSI, “MA NON STANNO PROCEDENDO AL RITMO CHE VORREBBERO” - VIDEO

1. BAKHMUT CIRCONDATA, LA WAGNER MOSTRA VECCHI E RAGAZZINI TREMANTI: «ZELENSKY ORDINI ALL’ESERCITO UCRAINO LA RITIRATA»

Da www.corriere.it

Il capo dei mercenari russi della Wagner PMC Evgeny Prigozhin ha fatto appello al presidente Volodymir Zelenskyi perché ordini all'esercito ucraino di lasciare la citta di Bakhmut. «Le unità Wagner PMC hanno praticamente circondato Bakhmut, è rimasta solo una strada. Le tenaglie si stanno restringendo» ha aggiunto.

MERCENARI WAGNER A BAKHMUT

Prigozhin, inoltre, sottolinea come prima l'esercito fosse quello regolare, ora la Wagner affronta anche ragazzi e anziani. Proprio loro, nella parte finale del video, fanno appello a Zelensky affinché permetta loro di andare a casa.

2. MEDIA,RUSSI HANNO FATTO ESPLODERE PONTE CRUCIALE A BAKHMUT

(ANSA) - L'esercito russo ha fatto saltare in aria durante la notte un ponte chiave che collegava la città assediata di Bakhmut al vicino villaggio di Khromove e ultima e principale via di rifornimento attraverso la città di Chasiv Yar, ha riferito alla Cnn la polizia della regione di Donetsk.

distruzione a bakhmut 2

Le autorità hanno spiegato che sperano di riparare il ponte nei prossimi giorni poiché è un'arteria vitale per l'evacuazione di civili e il movimento di rifornimenti. I militari ucraini possono ancora accedere alla città attraverso strade sterrate e campi, ha detto la polizia.

3. CNN, DA KIEV ORDINE DI LASCIARE BAKHMUT A UNITÀ DI RICOGNIZIONE

(ANSA) - Ad un'unità di ricognizione di droni ucraini con base a Bakhmut è stato ordinato di lasciare la città orientale assediata: lo ha riferito il suo comandante in un video pubblicato su Telegram venerdì citato dalla Cnn. "Nel cuore della notte, l'unità Madiar Birds ha ricevuto un ordine di combattimento per lasciare immediatamente Bakhmut per un nuovo luogo di operazioni", ha detto il comandante Robert Brovdi.

il video di evgeny prigozhin da bakhmut 1

4. KIEV, RUSSI AVANZANO A BAKHMUT MA NON AL RITMO CHE VORREBBERO

(ANSA) - Le forze russe stanno avanzando a Bakhmut, ma non al ritmo che vorrebbero: lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov, in un'intervista ai media del Paese. "Sono tutti presenti lì, ma non possono fare nulla per molto tempo - ha detto l'alto funzionario riferendosi agli uomini del Gruppo Wagner di Prigozhin, alle forze armate e alle truppe aviotrasportate russe -. Sì, stanno avanzando, ma non al ritmo che vorrebbero".

