CHEF RUBIO E’ PAZZO O C’E’ UN PAZZO CHE SI SPACCIA PER LUI? "ELIMINATE FISICAMENTE SOVRANISTI", IL TWEET DI GABRIELE RUBINI SCATENA UN PANDEMONIO: "ISTIGAZIONE ALL'ODIO" - "UN CASO DISUMANO, DIFFICILE ESSERE COSÌ CO***ONI DA INCITARE ALLA 'ELIMINAZIONE FISICA' DI CHI LA PENSA IN UN DETERMINATO MODO. A QUESTI I NAZISTI GLI FANNO NA' PIPPA! PAPÀ COS'È IL FASCISMO? È QUESTO"…

Federico Garau per il Giornale

CHEF RUBIO

Fa discutere uno degli ultimi post su Twitter di Gabriele Rubini, in arte "Chef Rubio", che nel commentare gli incendi che stanno affliggendo la foresta dell'Amazzonia, non ha mancato di lanciare un attacco contro i nemici sovranisti.

Il tweet dello chef televisivo inizia con un tono saccente: "Me fa ride chi dice “ELIMINA LA CARNE, SALVI LA FORESTA!”, commenta. "Se stanno bruciando #Amazonia è anche per monocolture di mais, canna da zucchero e soia ( #Monsanto #Bayer )!". Poi la stilettata: "Se volete salvare il pianeta spendete meno, consumate meno, ed eliminate fisicamente i sovranisti (seguono bandierine di Israele, Usa e Brasile) e co".

CHEF RUBIO

Insomma, l'attacco contro certi governi è sempre garantito, ma non tutti i commenti che hanno seguito il cinguettio di chef Rubio sono positivi. Anzi.

"Veramente 'i sovranisti' che lei vorrebbe eliminare fisicamente sono i primi ad essere contrari al neoliberismo e alla globalizzazione, così amata dalle multinazionali", puntualizza un utente. "Questo tweet è istigazione all'odio", fa notare un'altra persona.

CHEF RUBIO

E dopo alcuni che invocano l'arrivo di un'ambulanza per lo chef, ecco la secca considerazione di un altro utente: "Un caso disumano, difficile essere così co***oni da incitare alla 'eliminazione fisica' di chi la pensa in un determinato modo. A questi i nazisti gli fanno na' pippa! Papà cos'è il fascismo? È questo".

A rispondere a Rubini anche l'avvocato Marco Mori, che da tempo si batte per la riaffermazione dell'Italia e l'uscita dall'Euro. "Certo, perché Bolsonaro adesso è sovranista... Bolsonaro è un liberista!" fa notare allo chef.

CHEF RUBIO CHEF RUBIO chef rubio chef rubio chef rubio chef rubio 1 chef rubio CHEF RUBIO chef rubio chef rubio CHEF RUBIO E RICHARD GERE SULLA OPEN ARMS