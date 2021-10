CHER BATTE CASSA - LA CANTANTE HA FATTO CAUSA ALLA VEDOVA DEL SUO EX MARITO, SONNY BONO, CHIEDENDO INDIETRO UN MILIONE DI DOLLARI - LA DONNA AVREBBE INCASSATO ILLEGITTIMAMENTE I DIRITTI D'AUTORE DELLE CANZONI IDEATE E REALIZZATE DA SONNY & CHER NEGLI ANNI IN CUI SI ESIBIVANO IN DUO - L'ARTISTA E' RIMASTO UCCISO DA UN INCIDENTE SUGLI SCI NEL 1998 E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Cher

Cher ha fatto causa alla vedova del suo ex marito, Sonny Bono, chiedendole 1 milioni di dollari di royalties mai pagate. La cantante è stata sposata con Sonny Bono dal 1964 al 1975, e durante quegli anni si è esibita in duo con l’artista. Dopo la separazione Sonny si è risposato altre due volte, e ha portato all’altare l’ultima moglie, Mary Whitaker, nel 1986. Quando l’uomo è morto per un incidente sugli sci a Lake Tahoe nel 1998, i due erano ancora sposati.

Inzialmente due due donne avevano un buon rapporto, tanto che Mary invitò Cher a tenere un elogio funebre durante il funerale di Sonny. Ma negli anni il rapporto si è guastato e questa settimana Cher, 75 anni, ha fatto causa a Mary per una questione di diritti d’autore. La cantante sostiene infatti che la vedova di Bono abbia trattenuto illegalmente diritti d’autore sui successi degli anni ’60 come “I Got You Babe” e “The Beats Goes On”.

Mary Bono

Secondo quanto affermato nei documenti presentati al tribunale di Los Angeles, Cher e Sonny avevano deciso di dividere le entrate delle canzoni registrate insieme. Secondo i legali di Cher, Mary non ha pagato quanto dovuto, cancellando di fatto l’accordo preso dal marito.

Sonny e Cher Mary e Sonny Bono