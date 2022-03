DI CHI E' IL SUPERYACHT DA 140 METRI ANCORATO NEL PORTO DI MARINA DI CARRARA? - LA "SCHEHERAZADE" E' UNA DELLE 14 BARCHE PIU' GRANDI DEL MONDO, HA DUE PONTI PER ELICOTTERI, SATELLITI, UNA PISCINA CON COPERTURA A SCOMPARSA, UNA PALESTRA, INFISSI DORATI NEI BAGNI E VALE 700 MILIONI DI DOLLARI - LA GUARDIA DI FINANZA STA INDAGANDO PER SCOPRIRE SE APPARTIENE A UN OLIGARCA RUSSO, MA IN PAESE LO CHIAMANO TUTTI "LO YACHT DI PUTIN"...

Dagotraduzione da Dnyuz

Scheherazade 4

Dai porti tedeschi del Mare del Nord alla Costa Azzurra, è stata dichiarata l'apertura della stagione dei superyacht. In tutta Europa, le autorità stanno dando la caccia alle navi di lusso legate agli oligarchi russi nel tentativo di infliggere dolore agli alleati del presidente Vladimir V. Putin.

A Marina di Carrara, una cittadina italiana sulla costa toscana, uno dei superyacht più grandi, nuovi e costosi del mondo, chiamato Scheherazade, è al vaglio della polizia italiana. Quasi quanto un cacciatorpediniere missilistico guidato degli Stati Uniti, domina il lungomare.

Lo yacht, stimato dal sito web SuperYachtFan per un costo di circa 700 milioni di dollari, ha due ponti per elicotteri ed è tempestato di cupole satellitari. All'interno c'è una piscina con una copertura a scomparsa che si trasforma in una pista da ballo. Poi c'è la palestra completamente attrezzata e gli infissi dorati nei bagni.

Scheherazade 3

Nel mondo rarefatto dei più grandi superyacht (sono solo 14 quelli lunghi almeno 140 metri), lo Scheherazade è l'unico il cui probabile proprietario non è stato identificato pubblicamente. Ciò ha stimolato la speculazione che potrebbe essere un miliardario mediorientale o un russo, addirittura il signor Putin.

Il capitano della nave, Guy Bennett-Pearce, cittadino britannico, ha negato che il signor Putin possedesse o fosse mai stato sullo yacht. «Non l'ho mai visto. Non l'ho mai incontrato«, ha detto. Ha aggiunto, in un'intervista telefonica dallo yacht, che il suo proprietario non era nell'elenco delle sanzioni. Non ha escluso che la persona potesse essere russa, ma ha rifiutato di dire di più sull'identità del proprietario, citando un «accordo di non divulgazione a tenuta stagna».

Scheherazade 2

Il capitano Bennett-Pearce ha detto che gli investigatori italiani sono saliti a bordo venerdì e hanno esaminato alcuni dei documenti di certificazione della nave. «Stanno cercando molto. Stanno esaminando ogni aspetto», ha detto. «E non sono i poliziotti locali, questi sono uomini in abito scuro». Una persona esperta della materia, parlando a condizione dell'anonimato perché non autorizzato a discuterne, ha confermato che la guardia di finanza italiana aveva aperto un'inchiesta.

Lunedì sera, il capitano Bennett-Pearce ha detto che «non aveva altra scelta» che consegnare i documenti che rivelano l'identità del proprietario alle autorità italiane. Ha detto che lo avrebbe fatto martedì e gli era stato detto che sarebbero stati trattati con «riservatezza».

Scheherazade

«Non ho alcun dubbio nella mia mente che questo ripulirà la nave da tutte le voci e speculazioni negative», ha scritto in un messaggio a un giornalista del New York Times.

Il mistero sull'armatore della nave è sorto perché, anche per il mondo iper-riservato del superyacht, c'è un insolito grado di segretezza che circonda questa nave. Non solo appaltatori e membri dell'equipaggio firmano accordi di riservatezza, come su molti superyacht, ma la nave ha anche una copertura che ne nasconde la targhetta. E quando è arrivata per la prima volta al porto, gli operai hanno eretto un'alta barriera metallica sul molo per oscurare in parte lo yacht agli spettatori. Alcuni locali hanno osservato di non aver mai visto nulla di simile messo in piedi per altre barche.

Scheherazade 5

Il presidente Biden la scorsa settimana ha annunciato una task force congiunta con la Gran Bretagna e l'Unione Europea per dare la caccia ai beni, compresi gli yacht, che potrebbero essere di proprietà di oligarchi vicini a Putin e che rischiano sanzioni in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. Sono state imposte sanzioni contro centinaia di persone e l'elenco continua a crescere.

La scorsa settimana, le autorità francesi hanno sequestrato lo yacht Amore Vero vicino a Marsiglia mentre si preparava a partire, sostenendo che fosse di proprietà di un uomo in quella lista: Igor Sechin, il capo della compagnia petrolifera statale russa Rosneft. In Italia, la polizia di Sanremo ha sequestrato Lena, uno yacht di Gennady Timchenko, un amico di Putin che controlla una compagnia di esportazione di petrolio. Nella vicina Imperia, la polizia ha anche sequestrato il Lady M, uno yacht di proprietà di Alexei Mordashov, l'uomo più ricco della Russia. Il destino del Dilbar, uno degli yacht più grandi del mondo che secondo gli Stati Uniti appartiene all'oligarca Alisher Usmanov, non è chiaro. È ad Amburgo e funzionari tedeschi hanno affermato che la nave non potrebbe partire senza una rinuncia all'esportazione, ha riferito Bloomberg News.

vladimir putin 2

Alcuni dei più grandi superyacht sono di proprietà di russi che non sono nell'elenco delle sanzioni. Il secondo più grande del mondo, Eclipse, che ha un sistema di difesa missilistica e un mini sottomarino, è di proprietà di Roman Abramovich, il miliardario che sta vendendo la sua quota di proprietà nella squadra di calcio britannica Chelsea. Andrey Melnichenko, un miliardario barone del carbone, possiede Sailing Yacht A.

Determinare la proprietà dei beni che i ricchi vogliono tenere nascosti è difficile, soprattutto senza un mandato, perché sono spesso custoditi con zelo da banchieri privati e avvocati e nascosti in oscure società di comodo in paradisi segreti offshore. La Scheherazade ha una bandiera nelle Isole Cayman e il suo proprietario, Bielor Assets Ltd., è registrato nelle Isole Marshall. La società di gestione dello yacht, che secondo il capitano Bennett-Pearce è registrata alle Isole Cayman, lavora dalla nave e usa la sua villa in affitto nella vicina Lucca come indirizzo.

graceful lo yacht di putin.

Un sito web commerciale, che si autodefinisce «l'autorità globale nel superyacht», afferma che il proprietario della nave è «noto per essere un miliardario mediorientale». La Scheherazade condivide il nome della narratrice de "Le mille una notte" e ha fatto una breve incursione nel Mar Rosso nel settembre 2020, facendo scalo nel porto egiziano di Hurghada. Ma per lo più rimane a Marina di Carrara, dove è ormeggiata dallo scorso settembre.

La gente del posto ha la propria teoria sulla proprietà della nave. Alcuni hanno sentito persone a bordo parlare russo. E Scheherazade è anche il titolo di una sinfonia del compositore russo Nikolai Rimsky-Korsakov.

putin sposta il suo yacht

«Lo chiamano tutti lo yacht di Putin, ma nessuno sa di chi sia», ha detto Ernesto Rossi, impiegato in pensione che venerdì stava facendo una passeggiata sul lungomare del porto turistico. «È una voce che gira da mesi».

In Italia, la frase “Lo yacht di Putin” è diventata l'abbreviazione di una nave misteriosa e ultralussuosa. È anche uno scherzo tra le dozzine di membri dell'equipaggio, ha detto il capitano Bennett-Pearce. «Ho sentito le stesse voci».

Un'altra nave più piccola, la Graceful, è stata a lungo legata al presidente russo ed è conosciuta come "lo yacht di Putin". È stata rintracciato mentre lasciava la Germania per il porto russo di Kaliningrad poche settimane prima dell'invasione dell'Ucraina. (I funzionari del governo degli Stati Uniti sottolineano che il signor Putin possiede ben poco; molte delle lussuose case o navi che usa sono di proprietà di oligarchi).

graceful lo yacht di putin.

Il signor Putin sembra avere un debole per le grandi barche da diporto. Durante il suo periodo come leader della Russia, è stato fotografato su yacht dal nord della Russia al Mar Nero. Lo scorso maggio, lui e Alexander Lukashenko, il presidente della Bielorussia, hanno fatto una crociera su uno yacht nella località turistica di Sochi, sul Mar Nero.

Il costruttore della Scheherazade, Lurssen Group, il cui sito web promette ai clienti la «completa riservatezza», ha rifiutato di commentare la sua proprietà. Fino a giugno 2020, quando la nave completata ha lasciato il molo di Brema, in Germania, aveva il nome in codice "Lightning". La stessa azienda ha costruito il superyacht, ancora più grande, il Dilbar. Un gigantesco yacht, nome in codice "Luminance", è ora in costruzione a Lurssen, e il suo completamente è programmato per il prossimo anno.

vladimir putin nel suo yacht

«Ovviamente, tutti gli ordini e i progetti del Gruppo Lurssen e delle sue sussidiarie sono trattati in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili», ha affermato Oliver Grun, portavoce dell'azienda.

Circa il 70 per cento dell'equipaggio della Scheherazade è russo, ha detto il capitano Bennett-Pearce. E durante ciascuna delle ultime due estati, è salpato per Sochi, l'ultima volta all'inizio di luglio 2021, secondo MarineTraffic, uno dei principali fornitori di analisi marittime. La costruzione della nave è stata gestita da Imperial Yachts, una società di Monaco che, secondo Reuters, gestisce l'Amore Vero, lo yacht sequestrato dal signor Sechin. Nick Flashman, che sovrintende alla costruzione di grandi navi presso Imperial Yachts, ha rifiutato di commentare.

graceful lo yacht di putin a kaliningrad

Un ex membro dell'equipaggio, che ha parlato in condizione di anonimato a causa dell'accordo di non divulgazione, ha affermato che i compagni di bordo lo chiamavano "lo yacht di Putin". La persona ha detto che la nave era presidiata da un equipaggio internazionale durante i periodi di "sgancio del capo"; in presenza del "capo", l'equipaggio è stato sostituito da uno staff tutto russo. Nelle settimane precedenti il viaggio della Scheherazade nel Mar Nero nel 2020, l'equipaggio straniero è stato licenziato, ha detto la persona.

L'ex membro dell'equipaggio ha fornito foto di elenchi di membri dell'equipaggio sia internazionali che russi. Il Times ha contattato, tramite social media, telefono o e-mail, almeno 17 di loro. Pochi hanno risposto.

Uno dei russi ha detto solo di aver lavorato alla Scheherazade, citando un accordo di non divulgazione. Un'altra persona ha detto che sarebbe pericoloso parlare. Un uomo ha negato di prestare servizio sulla nave; un altro ha detto che non lavorava in mare da 25 anni.

yacht

Il capitano Bennett-Pearce ha detto «categoricamente non c'è un equipaggio europeo che entra e un equipaggio russo che entra». Molti degli alti ufficiali della nave provengono da Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Spagna. Molti membri dell'equipaggio internazionale sono stati licenziati nel 2020, sostituiti da russi che non richiedevano gli alti stipendi e i benefici che avevano i loro predecessori, ha detto il capitano. «Si trattava di economia», ha detto.

Data l'antipatia che le persone al di fuori della Russia hanno nei confronti del signor Putin, se il presidente russo fosse davvero il proprietario o l'utente principale dello yacht, mantenere membri dell'equipaggio senior non russi come lui nello staff non avrebbe senso, ha affermato il capitano Bennett-Pearce.