CHI ERA LA DONNA SEDUTA IN PRIMA FILA AL FUNERALE DI MAURIZIO COSTANZO PROPRIO ACCANTO AL FIGLIO GABRIELE? LEI È RAFFAELLA MENNOIA, BRACCIO DESTRO DI MARIA DE FILIPPI E AMICA STORICA DELLA PRESENTATRICE, TANTO DA ESSERE CONSIDERATA UNA DI FAMIGLIA – LA 48ENNE È AUTRICE STORICA DI “UOMINI E DONNE” E “TEMPTATION ISLAND”. HA INIZIATO NEL 2010 COME POSTINA DI “C’È POSTA PER TE” E…