27 feb 2023 17:37

CHI HA AIUTATO MARCO RADUANO A EVADERE? – IL BOSS, FUGGITO DAL CARCERE DI MASSIMA SICUREZZA DI BADU ‘E CARROS, IN SARDEGNA, POTREBBE ESSERE STATO FAVORITO DA FUORI E DA DENTRO LA STRUTTURA: AVEVA UN GANCIO DELL’ESATTA DIMENSIONE DELLA PROFONDITÀ DEL MURO DI CINTA. AVEVA TRE LENZUOLA IN PIÙ RISPETTO ALLA DOTAZIONE – SAPEVA CHE NEL PUNTO SCELTO PER SCAVALCARE MANCAVA IL FILO SPINATO E CHE IL SISTEMA DI ALLARME “ANTINTRUSIONE” ERA ROTTO – PER NON PARLARE DELLE CHIAVI CHE…