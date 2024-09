CHI HA PAGATO LE TRASFERTE DI SANGIULIANO E BOCCIA? NEL MIRINO DELLA CORTE DEI CONTI FINISCONO IL VIAGGIO A RIVA LIGURE, PAGATO DAL SINDACO, E A POLIGNANO DOVE GLI ORGANIZZATORI DEL “LIBRO POSSIBILE” HANNO COPERTO LE SPESE PER AEREO E STANZE – ORA, SULLA SCIA DELLE BUGIE SUGLI INCONTRI CON LOLLOBRIGIDA, LA “POMPEAINA ESPERTA” TIRA IN BALLO FAZZOLARI: “CI PUÒ ILLUMINARE SUL MIO PRESUNTO ACCREDITAMENTO AL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA? CI MOSTRA LE MAIL E I MESSAGGI CHE HO INVIATO?” – IL POST INQUIETANTE DELLA “POPPEA DI POMPEI” CON IL GIOCO DELL’IMPICCATO...

1. BOCCIA, TORNA IL PUPAZZO INQUIETANTE. "SI PUÒ UCCIDERE QUALCUNO", QUEL POST DEL 2019...

Estratto dell’articolo di Marco Zonetti per www.iltempo.it

MARIA ROSARIA BOCCIA

[...] L'imprenditrice di Pompei ha [...] pubblicato la foto di un semplice burattino stilizzato bianco, fatto con gli auricolari e le loro custodie. Come colonna sonora, un piccolo frammento della canzone "Il ballo di Simone" di Giuliano e i Notturni.

Nessuno vi ha visto nulla di strano o sospetto, e invece Il Tempo - con una ricerca sui profili social di Boccia - ha scoperto che il 10 novembre 2019 la nostra aveva pubblicato la stessa foto dello stesso burattino, questa volta però corredata da una didascalia inquietante: "Il gioco dell'impiccato ci insegna fin da piccoli che, dicendo le parole sbagliate, si può uccidere qualcuno".

il post del gioco dell'impiccato postato da maria rosaria boccia

La riesumazione odierna di quel pupazzo è dunque l'ennesimo avvertimento velato? [...] Il fatto che il burattino sia fatto con gli auricolari, ovvero uno strumento atto ad "ascoltare", infittisce ulteriormente il mistero.

2. DUE TRASFERTE DI BOCCIA NEL MIRINO G7, CONFERMATA LA TAPPA A POMPEI

Estratto dell'articolo di Fulvio Fiano per il “Corriere della Sera”

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo

Piano mediatico e piano giudiziario continuano a intrecciarsi nella disputa tra Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Toccherà alla Guardia di Finanza, appena ricevuta la delega, indagare sui «costi» sostenuti dalle casse pubbliche per consentire al ministro di essere accompagnato dalla donna poi designata (e revocata) consigliera ai Grandi eventi. Due in particolare gli appuntamenti all’attenzione anche della Corte dei conti.

MARIA ROSARIA BOCCIA lollobrigida

A Riva Ligure, per la rassegna «Sale in zucca», Sangiuliano era presente l’11 luglio, giorno del compleanno di Boccia, e il sindaco garantisce di aver pagato di tasca sua aereo, soggiorno e navetta, su indicazione dell’allora numero uno del Mic. A Polignano, in Puglia, per «Libro possibile», il 13 luglio gli organizzatori hanno messo in conto alla manifestazione aereo di andata e ritorno, tre stanze d’albergo e pasti. Ma trattandosi comunque di soldi pubblici le due procedure andranno valutate meglio.

gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia al parco di ercolano

Per l’altra accusa che vede Sangiuliano indagato per rivelazione di segreto, è di ieri la notizia che è stata confermata la tappa del 20 settembre a Pompei del G7 della Cultura […] la Boccia […] attacca: «Leggo moltissime notizie non vere per distogliere l’attenzione dagli atti ministeriali (la sua nomina, ndr ) strappati. Questo è avvenuto — si domanda — dopo il dialogo di Sangiuliano con Arianna Meloni?». E arriva a sfidare Giovanbattista Fazzolari in un post con una foto che la vede insieme a Francesco Lollobrigida: «Carissimo sottosegretario ci può illuminare sul mio presunto accreditamento al ministero dell’Agricoltura? Ci mostra le mail e i messaggi che ho inviato?».

