10 giu 2021 17:36

CHI HA TRADITO LUCA ATTANASIO E VITTORIO IACOVACCI? – LA PROCURA DI ROMA HA INDAGATO UN FUNZIONARIO DELL’ONU PER LA MORTE DEI DUE ITALIANI IN CONGO PER OMESSE CAUTELE, MA NON SI ESCLUDONO NUOVI COLPI DI SCENA. SOPRATTUTTO DOPO QUELLO CHE HA DETTO IL MINISTRO DEGLI INTERNI CONGOLESE DANIEL ASELO OKITO, CHE È CONVINTO CHE QUALCUNO DELLO STAFF DI ATTANASIO L’ABBIA TRADITO: “I MALVIVENTI CONOSCEVANO MOLTO BENE NON SOLTANTO IL TRAGITTO DEL CONVOGLIO DIPLOMATICO MA ANCHE L'ORARIO ESATTO IN CUI SAREBBE CADUTO NELL'IMBOSCATA”