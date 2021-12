15 dic 2021 07:48

CHI HA UCCISO JENNY CANTARERO? TROVATO MORTO IN UN CASOLARE A CATANIA IL PRESUNTO OMICIDA DELLA 27ENNE. SI TRATTA DI SEBASTIANO SPAMPINATO, 30 ANNI, SPOSATO. L’IPOTESI PRIVILEGIATA È CHE SI SIA SUICIDATO CON UN’ARMA DA FUOCO - LA DONNA VENNE UCCISA A COLPI DI PISTOLA LA SERA DEL 10 DICEMBRE ALL’USCITA DAL NEGOZIO DI PANETTERIA DOVE LAVORAVA. È SEMPRE STATO L’UNICO SOSPETTATO PER VIA DI UNA RELAZIONE TRA I DUE DEFINITA “BURRASCOSA”…