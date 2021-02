CHI È “MINI DIVA”? IL PRIMO CHE LO SA, CHE LO SCOPRE, CE LO FACCIA SAPERE - LA SUA IDENTITA’ E’ MISTERIOSA. QUEL CHE SI SA E’ CHE HA 26 ANNI, E’ NATA A PRAGA, E’ LEADER DEI PORNO AMATORIALI, CHE POSTA SU PORNHUB TOCCANDO ANCHE 30 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI - BARBARA COSTA: “I SUOI VIDEO SONO SEMPLICISSIMI, GIRATI A CASA O IN MACCHINA, MA PURE ALL’APERTO. CON QUEL CORPO CHE INVADE LO SPAZIO E AVVOLGE I TUOI OCCHI, NON C’È MODO DI STACCARGLIELI DI DOSSO, SPECIE QUANDO SI GIRA E…” - FOTO + VIDEO

"MINI DIVA BASTA SCORRERE INSTAGRAM" - VIDEO:

https://bit.ly/3pg6ZED

MINI DIVA SU UN DIVANO CON PLAID - VIDEO:

https://bit.ly/3rQIEqy

MINI DIVA CAVALCA UN CUSCINO - VIDEO:

https://bit.ly/3tVsqP2

MINI DIVA IN PIGIAMA - VIDEO:

https://bit.ly/3jPz8RN

Barbara Costa per Dagospia

mini diva e leolulu

Chi è Mini Diva? Il primo che lo sa, che lo scopre, me lo dice e mi gira pure il numero, di telefono, di questo fenomeno qui, a cui mi farebbe molto piacere passare mani e lingua tra i seni, e per bene morderli, come morderei quei capezzoli, all’infinito, fino a perdermici. Col consenso di Mini Diva, si intende, scenderei più giù, per aprirle le gambe e farle quel che le fa l’amica sua Little Reislin, e meglio e più a fondo perché Little Reislin le fa poco, le fa piano, e gliela lecca poco, e gliela lecca piano, non affonda né succhia il giusto e oltre, nemmeno gli soffia dentro.

mini diva little reislin porn video 4

Reislin gliela lecca "di sfuggita", accidenti, non vi si dedica, a quella f*ghetta d’oro lì, le passa la lingua veloce, Little Rieslin perde tempo a far mossette, guarda in camera, ammiccando a chi la osserva, a chi le osserva, invece di fondersi bocca e lingua e denti e animo alle labbra, chissà quanto soffici, del sesso, di Mini Diva.

Oh, insomma, Mini Diva chi è, chi è questa ragazzina qui, leader dei porno amatorial home-made, una che posta i suoi video su Pornhub e tocca anche le 30 milioni di visualizzazioni…?!!! Tu guarda quello denominato "Mini Diva, basta scorrere Instagram! È ora di sc*pare la tua f*ga cremosa!", e muori a quel che ti appare davanti, un corpo bianco niveo e piccolo e da questo il nome, d’arte, di una ragazza di cui non puoi mai – mai – mai vedere il viso: ne intravedi i lineamenti, il sorriso, e mai gli occhi.

mini diva masturbating porn video 2

Non c’è niente che la possa identificare, c’è sì quel suo vistoso tatuaggio sul fianco, ma tatuaggio che hanno anche altre, e c’è il piercing all’ombelico, Mini Diva ha lunghi capelli scuri, mossi, sì, e poi? Fin qui sembra una ragazza come ce ne sono tante, vabbè, non tante ma un po’, lei è sopra la media però…ci sono quei seni, grossi, pieni, che su un corpo così minuto appaiono innaturali e invece eccome se lo sono, naturali, frutto di incastri di cellule, combinazioni della tela umana tessuta da sapienti divinità a loro specchiata immagine.

mini diva 10 (2)

Di Mini Diva io questo so e ti dico: ha 26 anni, è nata il 6 agosto 1994, a Praga, non ho idea se risieda ancora lì e però è sicuro che Mini Diva è alta 1 metro e 67 e pesa 50 kg. Mini Diva col suo corpo disturbante è apparsa sui siti porno da più d’un anno, è attiva sui social ma solo su Instagram, e neanche qui puoi scoprirne il viso, però, se ti interessa…la vedi vestita!

Su Instagram, Mini Diva è @divasareboring, e qui subito ti avverte che lei non è su altri social sicché ogni altro account a suo nome è un fake (a me risulta fosse fino a qualche mese fa su twitter, con l’account yourminidiva, ora sospeso. Boh!).

mini diva 12 (2)

I video porno di Mini Diva sono semplicissimi, girati home-made, o in macchina, ma pure all’aperto, su un prato, in un parco, vai a sapere dove, e strage di s*ghe fa quel porno di lei sdraiata su un divano, su un plaid a quadri, a farsi sc*pare, nuda, a gambe aperte, spalancate, corpo che invade lo spazio e avvolge i tuoi occhi, non c’è modo di staccarglieli di dosso, addosso, neppure e specie quando si gira e si prende il piacere che esige in doggy-style, e il pene che glielo dà è come se non ci fosse, non fosse necessario, ché tu guardi solo lei, sei ipnotizzato da lei, muori a cercarle la bocca, quelle labbra che comunque vedi.

mini diva 20

Ci sono video girati fuori, su un balcone, girati apposta perché ci sia qualcuno che guardi, spii. Ci sono video girati in bagno, con lei in vasca o che si fa la doccia, video dove in bagno gioca con un dildo appeso a mo’ di glory-hole. Video elementari dal tasso erotico illimitato, video dove lei è da sola, si masturba sul letto, cavalca un cuscino, ma attrazione altissima ispira il video con Mini Diva in pigiama rosa coi gattini bianchi, seduta al tavolo di una cucina, o di una sala da pranzo, e sembra essersi appena svegliata, ed eccola che apre le gambe, col pigiamino indosso, e comincia a toccarsi, mani sul cotone, fino a che quei pantaloni del pigiama volano via, e lei prosegue, sempre seduta sulla sedia, a toccarsi, ad accarezzarsi, smanacciarsi, fino a mettersi dio santo le dita dietro, dentro, per godere e venire così, come se le bastasse così, no, aspetta, che prende un vibratore, per passarselo sopra, e giocarci. Sempre su quella benedetta sedia, nella luce di un anonimo appartamento.

mini diva 8

C’è una regia dietro? È un dubbio che non mi leva nessuno. Gran parte dei video di Mini Diva sono girati con un uomo, un ragazzo, credo, uno che nemmeno lui vedi mai in faccia, ne vedi e conosci sesso, c*lo, gambe fin troppo magre e pelose. È lui che nelle scarne sceneggiature desta Mini Diva, la scuote dai suoi sogni, le toglie dalle mani lo smartphone, se la sc*pa di gusto e davanti e dietro e con forza e con resistenza in più posizioni, e le copre e macchia il corpo del suo seme, gli viene in bocca, nel sesso, tra i seni.

mini diva 9

Goduria atroce per Mini Diva è essere schiaffeggiata, di più se le metti le dita in bocca, ancora di più la mano sulla bocca non dico a bloccarle il respiro ma a controllarglielo, e l’apice lei lo raggiunge a infilarsi le sue, di dita, in bocca – o quelle di lui – appena queste dita escono dal suo sesso bagnato e venuto e goduto, a mangiarsi il suo stesso sapore. Delizioso! Nessuno mi toglie dalla testa che molti di questi video sono ideati e diretti da lui, da questo lui che è con Mini Diva a letto, in auto o ovunque a sc*parsela.

mini diva 21

È un dubbio che ho – solo mio, eh! – ogni volta che li vedo: quanto fa per me non è amatorialmente solo farina di Mini Diva sacco, c’è qualcuno "dietro" (cioè, dietro la telecamera!) a dirigerla. Poco male, si divideranno i profitti, dato il successo evidente, e i fiumi di sperma e di filanti secrezioni vaginali che i video di Mini Diva fanno esplodere: lei fa tutto, ingioia tutto, il suo è un livello raro nell’amatorial.

mini diva 13 (2)

Ha notevole presenza scenica e non so quanto se ne renda conto. Se di lei s’innamorassero certi americani o europei padroni del porno che so io…le toglierebbero quella leziosità eccessiva, fuori luogo a 26 anni… la renderebbero pornamente donna. Dio mio, ma che aspettano?

mini diva little reislin mini diva 7 mini diva 10 mini diva 3 mini diva 2 mini diva 16 mini diva mini diva 4 mini diva 5 mini diva con i leolulu 2 mini diva 8 (2) mini diva 1 (2) mini diva con i leolulu 4 mini diva 9 (2) mini diva 15 (2) mini diva 14 mini diva natale mini diva 1 mini diva 11 mini diva 15 mini diva little reislin 1 leolulu e mini diva mini diva 13

mini diva 12 mini diva little reislin 2