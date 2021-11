Da "Chi"

"Elenoire nuovo volto di Italia 1"

Novità in arrivo su Italia 1. La rete Mediaset ha chiamato Elenoire Casalegno per condurre un nuovo format. Il titolo del programma è Livello Zero.

"Alessia Marcuzzi verso Amazon"

L’offerta della piattaforma Amazon Prime Video è di quelle che non si possono rifiutare. L’azienda ha proposto ad Alessia Marcuzzi, ex conduttrice Mediaset, un ricco contratto biennale che comprende anche la conduzione di un reality top secret e di un nuovo programma. Per il momento Alessia e il suo agente Beppe Caschetto ci stanno pensando e… non si sa mai.

"Il ritorno della Santarelli"

Dopo il successo del libro Una mamma lo sa (Piemme), bestseller da oltre 100 mila copie, Elena Santarelli si prepara a tornare in libreria con un nuovo e sorprendente capitolo della sua vita. Intanto prossimamente la vedremo a Le Iene come conduttrice di una puntata accanto a Nicola Savino.

"La dolce vita di Lucia"

Lucia Borgonzoni, senatrice, 45 anni, è la leghista piu introdotta nella vita mondana romana. Era alla mostra esclusiva della Baguette a Palazzo Fendi e al gala della Croce Rossa.

"Rutelli e Malagò per Virna Lisi"

L’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli e il direttore di RaiUno Stefano Coletta hanno tributato il loro omaggio a Virna Lisi durante la sesta edizione del premio in suo onore organizzata all’Auditorium dal figlio Corrado Pesci e da sua moglie Veronica. In platea, insieme con le premiate Micaela Ramazzotti e Liliana Cavani, anche il presidente del Coni Giovanni Malagò.

"Ritorno alle Buvette"

A Montecitorio ha riaperto il Transatlantico e la buvette. Con Green Pass e mascherina giornalisti e deputati sono tornati nel luogo prediletto. Non tutti, però, sono contenti...

"Agenda della capitale"

Tra gli eventi romani clou: la performance anti femminicidio all’Arco di Giano proposta da Alda Fendi con la soprintendente speciale Daniela Porro, la Notte Bianca a Villa Medici e l’apertura del Piccolo Cinema all’Hotel Eden.

