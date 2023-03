CHI LA "FANS" L'ASPETTI - BILLIE BEEVER, MODELLA DI ONLYFANS AUSTRALIANA, LAMENTA DI NON RIUCIRE A TROVARE UN PARTNER A CAUSA DEL SUO LAVORO: "UNO DEGLI UOMINI CON CUI SONO USCITA MI HA DETTO: 'NESSUNO VORREBBE VEDERE LA PROPRIA COMPAGNA CHE VIENE SCOPATA SU INTERNET'" - "MI DICONO DI DIVERTIRSI CON ME, CHE SONO LA DONNA IDEALE, MA POI AGGIUNGONO CHE NON POSSONO STAR CON ME. ABBIAMO TUTTI UN PASSATO, L’UNICA DIFFERENZA È CHE IL MIO…"

Estratto da www.leggo.it

«Gli uomini non vogliono una storia seria con me perchè sono una pornostar». È lo sfogo di Billie Beever, una delle creator di OnlyFans più affermate in Australia, [...] «Mi dicono di divertirsi con me, che sono la donna ideale, ma poi quando cerco di avere una relazione seria, dicono che non possono star con me a causa del mio lavoro», afferma. [...]

[...] «Ho scoperto il motivo per cui gli uomini non possono uscire con me. Dicono che non possono avere una relazione con me a causa della mia storia e del mio passato. Abbiamo tutti un passato, l’unica differenza è che il mio è stato filmato da una videocamera».

Il messaggio pubblicato sui social della ragazza è stato visto da decine di migliaia di persone e sono stati tanti i commentatori che le hanno fatto complimenti e offerte. Eppure Billie continua a ribadire: se vogliono fare sesso va bene, altrimenti anche loro si vergognano di me. «Uno degli uomini con cui sono uscita mi ha detto: con te ci si diverte, ma nessuno vorrebbe vedere la propria compagna che viene scopata su internet».

