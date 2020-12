DI CHI SONO I RESTI UMANI TROVATI IN TRE VALIGIE IN UN CAMPO DI FIRENZE? – UNA SVOLTA POTREBBE ARRIVARE DA UN TATUAGGIO A FORMA DI ANCORA CON SOTTO IL NOME DI UNA CITTÀ ALBANESE, SULL’AVAMBRACCIO DELL’UOMO – SI INDAGA SU UNA COPPIA SCOMPARSA NEL 2015 IN CIRCOSTANZE MAI CHIARITE: LORO FIGLIO ALL’EPOCA ERA DETENUTO AL CARCERE DI SOLLICCIANO, VICINO AL PUNTO DEL RITROVAMENTO ­– I RESTI ERANO AVVOLTI IN CELLOPHANE, LEGATI E IMBALLATI CON...

1 – RESTI IN VALIGIE, FORSE COPPIA ALBANESE

Da “RaiTelevideo”

Forse è a una svolta il mistero dei resti di un uomo e una donna,trovati in 3 valige alla periferia di Firenze. Sul braccio dell'uomo è stato trovato un tatuaggio,simile a quelli realizzati in alcune zone dell'Albania. S'indaga su una coppia albanese, scomparsa dal 2015 a Castelfiorentino.I cadaveri erano"incartati" con pellicola e nastro adesivo Della scomparsa dei coniugi si era occupato "Chi l'ha visto",su Rai3,contattatto all'epoca della scomparsa dalla figlia dei due. Domani sera il programma torna sul caso.

2 – FIRENZE, VERSO UNA SVOLTA IL GIALLO DI SOLLICCIANO

Luca Serranò per www.repubblica.it

Un tatuaggio a forma di ancora con sotto il nome di una città albanese. Potrebbe essere questa la chiave per identificare i due cadaveri (un uomo e una donna) ritrovati dentro tre valigie in un terreno tra la Firenze.-Pisa-Livorno e il carcere di Sollicciano. In queste ore i carabinieri del reparto operativo, coordinati dalla pm Ornella Galeotti, sono al lavoro per arrivare a una precisa identificazione delle vittime: proprio un tatuaggio, rinvenuto sull’avambraccio dell’uomo, è uno degli elementi principali a disposizione. Si tratta di un disegno a forma di ancora con sotto la scritta della città albanese.

Il caso dei coniugi scomparsi nel 2015

Gli investigatori stanno incrociando questa informazione con quelle contenute nei fascicoli delle persone scomparse. Uno di questi ha catturato l’attenzione, e riguarda il caso di Shpetim e Teuta Pasho, marito e moglie di origini albanesi scomparsi a Castelfiorentino nel novembre del 2015, in circostanze mai chiarite.

Un altro particolare che non è sfuggito a procura e carabinieri riguarda il figlio della coppia, all’epoca della scomparsa detenuto proprio nel carcere di Sollicciano. L’ultima segnalazione risale al 2 novembre del 2015, con una telefonata (da un numero anonimo) alla figlia in cui la donna diceva di non voler rispondere a nessuno.

Il ritrovamento dei corpi

Nel frattempo gli accertamenti proseguono a tappeto su più versanti. E altri dettagli inquietanti emergono sui ritrovamenti avvenuti negli ultimi giorni, l’ultimo dei quali proprio ieri. I resti, secondo quanto appreso, erano avvolti da cellophane e nylon, tutti legati con del nastro adesivo e “protetti” da una sorta di imballaggio.

Per prima è stata ritrovata una valigia con il busto e una gamba dell’uomo, poi una con gli arti inferiori della donna e infine l’ultima, lunedì, con il busto di lei.

Il punto in cui sono state ritrovate le valigie, a distanza di decine di metri l’una dall’altra lungo il tracciato della superstrada, spinge gli investigatori a ipotizzare che siano state lanciate da una vettura in transito (a bassa velocità) sulla Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’esito dell’autopsia sul corpo della donna, da cui si attendono certezze sulle cause della morte e su eventuali analogie con quella dell'uomo, ucciso secondo il medico legale da una ferita alla gola.

