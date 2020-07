CHI TOCCA I CLINTON, POI MUORE? – GHISLAINE MAXWELL RISCHIA DI ALLUNGARE LA LISTA DELLE MORTI SOSPETTE CHE RUOTANO ATTORNO ALL’EX COPPIA PRESIDENZIALE - LA SOCIALITE, DIVENTATA PAPPONA, POTREBBE RIVELARE VIDEO E FOTO SCOTTANTI SUI RAPPORTI CHE C’ERANO TRA EPSTEIN, IL PRINCIPE ANDREW E LO STESSO BILL CHE NEGLI ANNI SI È AFFRETTATO A NEGARE DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE SCHIFOSE ABITUDINI DEL RICCO PORCO – VENERDÌ L’APE REGINA SARÀ IN UDIENZA E INTANTO LA POLIZIA HA RINTRACCIATO I SUOI 15 CONTI BANCARI CON… - VIDEO

Antonio Grizzuti per "La Verità"

ghislaine maxwell e bill clinton 2

Negli Stati Uniti l'hanno ribattezzata «Clinton body count», letteralmente «la conta dei morti dei Clinton». Una teoria in voga ormai da svariati anni oltreoceano, e secondo la quale intorno alla coppia presidenziale si concentrerebbe un numero assai elevato di morti sospette. Tutte persone considerate, a vario titolo, nemici dell'ex presidente e della sua first lady. E a quella lista, già di per sé piuttosto lunga, rischia oggi di aggiungersi un altro nome eccellente.

Sull'argomento abbiamo già scritto su queste stesse pagine poco meno di un anno fa, in occasione del decesso dell'imprenditore Jeffrey Epstein, trovato impiccato il 10 agosto 2019 presso il Metropolitan correctional center di New York. Non è un mistero che Epstein - finito in cella per abusi, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori - e Bill Clinton intrattenessero rapporti assai stretti.

ghislaine maxwell al matrimonio di chelsea clinton 1

Nel libro A convenient death: the mysterious demise of Jeffrey Epstein, pubblicato a fine maggio, la giornalista Alana Goodman e lo scrittore Daniel Halper arrivano a sostenere che Clinton avesse instaurato una relazione con una donna appartenente alla cerchia ristretta del controverso uomo d'affari americano. Una misteriosa signora che in molti fanno coincidere con Ghislaine Maxwell, ex fidanzata di Epstein nonché organizzatrice per suo conto dei festini a luci rosse che si svolgevano sull'isola caraibica di Little Saint James, nota anche come «Pedophile island».

bill clinton

Dopo mesi di latitanza, lo scorso 2 luglio la Maxwell è stata arrestata a Bradford, nel New Hampshire. Gli agenti le hanno contestato la violazione di sei crimini federali, tra cui l'adescamento di minori e il traffico di esseri umani. Pur essendo stata smentita a più riprese da Bill Clinton, la relazione amorosa è tornata al centro delle cronache a seguito della pubblicazione, da parte del Daily Telegraph, di una foto che ritrae i due sulla scaletta del «Lolita express», il jet privato utilizzato per gli spostamenti su Little Saint James.

bill clinton e chauntae davies

Sull'isola proibita Clinton giura di non averci mai messo piede, ma ultimamente alcuni testimoni hanno contraddetto la sua versione. Un documentario andato in onda su Netflix poche settimane fa ha riportato le dichiarazioni di Steve Scully, responsabile delle comunicazioni dell'atollo, che chiamato in causa non ha avuto dubbi: «Bill Clinton è stato su quell'isola». Circostanza confermata anche da una delle vittime di Epstein, Virginia Giuffre, la quale però ha aggiunto di non aver notato alcun comportamento esecrabile da parte dell'ex inquilino della Casa Bianca.

chauntae davies copia

Una cosa pare certa: che fosse o meno per visitare l'arcipelago della perdizione, come dimostrano i registri di volo ottenuti dall'emittente Fox News, Bill ha volato sull'aeroplano di Epstein per ben 26 volte. Visto il precedente di Jeffrey Epstein, impossibile non temere che anche Ghislaine faccia la stessa tragica fine. Portandosi così nella tomba tutti gli oscuri segreti relativi a quegli incontri dissoluti. Basti pensare che nelle ultime ora ha circolato la voce, poi smentita, che la donna fosse risulta positiva al Covid. Non sono in pochi oggi a temere per la possibilità che, sotto pressione degli inquirenti, il braccio destro di Epstein possa scoperchiare un vaso di Pandora.

bill clinton copia

Oltre a rivelare i particolari (scottanti?) sull'amicizia con Clinton, la Maxwell potrebbe mettere definitivamente nei guai il principe Andrea, già finito sotto i riflettori per l'amicizia con Epstein. Sarebbe stato lui ad aprire, nel 2002, le porte della riservatissima sala del trono della regina Elisabetta nella quale Ghislaine Maxwell e l'attore Kevin Spacey - accusato di molestie sessuali, anche nei confronti di minorenni - posano divertiti nella foto pubblicata qualche giorno fa sempre dal Daily Telegraph.

kevin spacey e bill clinton

Troppi segreti sulle spalle di una sola persona, che adesso deve scegliere se parlare e, soprattutto, chi tradire. E ora il tempo stringe, perché con il passare delle ore aumenta il rischio che i misteri finiscano sottoterra insieme a lei. Lo sanno bene le autorità, che per questo motivo hanno chiesto ai giudici di fissare un'udienza già per la giornata di venerdì. Certo, l'eventuale morte di Ghislaine Maxwell, oltre a compromettere definitivamente le indagini sulle violenze sessuali, andrebbe a rinfocolare una teoria che fino all'anno scorso era appannaggio esclusivo dei complottisti.

ghislaine maxwell e kevin spacey

Quando cioè, a seguito del contestato suicidio in carcere, il presidente Donald Trump aveva retwittato il post nel quale l'attore Terrence Williams affermava che «Jeffrey Epstein aveva informazioni su Bill Clinton e ora è morto». Sono una cinquantina le persone decedute in circostanze misteriose che i detrattori ricollegano in qualche modo a Bill e Hillary, e che i debunker si affrettano prontamente a smentire.

bill clinton posa con i domestici di casa epstein

C'è il torbido caso di Don Henry e Ken Ives, due adolescenti dell'Arkansas finiti schiacciati da un treno nel 1987 mentre giacevano sui binari, e che l'allora governatore Clinton si affrettò a derubricare come incidente. Qualcuno ha sollevato il sospetto, però, che quella tragedia fosse legata al traffico di droga e che l'ex presidente stesse tentando di coprirlo.

Nella nebbia anche la vicenda dell'ex socio James McDougal, la cui morte in prigione avvenuta nel 1998 fu definita dagli inquirenti un «duro colpo» alle indagini sullo scandalo immobiliare Whitewater, incentrato sugli sventurati investimenti immobiliari dell'omonima società di cui facevano parte i Clinton. Sembra che la prossima pagina di questo libro giallo aspetti solo di essere scritta.

IL QUADRO CHE RITRAE BILL CLINTON VESTITO DA DONNA TROVATO A CASA DI EPSTEIN - OPERA DI PETRINA RYAN KLEID

Caterina Galloni per "www.blitzquotidiano.it"

Emergono nuovi particolari sull’arresto di Ghislaine Maxwell. La socialite, ex fidanzata e socia di Jeffrey Epstein, si nascondeva nel New Hampshire, nella tenuta da $ 1 milione acquistata in segreto solo otto mesi fa. Non a caso il nome è Tuckedaway, nascosta.

A dare la notizia è il Daily Mail. Un vicino avrebbe visto due piccoli aerei sorvolare l’area intorno alle 6 del mattino, poi era andato al lavoro prima dell’arrivo dell’FBI.

bill clinton jeffrey epstein

La splendida tenuta è stata venduta per $ 1,07 milioni 13 dicembre 2019 alla società Granite Reality LLC. e per il momento si tratta dell’unica attività commerciale.

I procuratori federali hanno riferito che Maxwell era nascosta nel New England da luglio 2019, quando Epstein era stato arrestato.

Ha cambiato il numero di telefono, indirizzo e-mail e ordinava online con nomi diversi.

I conti bancari

clinton e jeffrey epstein 1

In un documento legale i PM affermano che negli ultimi 4 anni aveva almeno 15 conti bancari di sua proprietà o associati al suo nome.

A volte il loro saldo totale massimo è stato di $ 20 milioni. Sempre i PM hanno aggiunto che le finanze di Maxwell erano “poco trasparenti”.

Dal documento emerge che tra il 2007 e il 2011 Epstein ha trasferito più di $ 20 milioni nei conti di Maxwell. Quei soldi sono poi tornati nelle casse dell’ex finanziere. Da qui l’ipotesi di uno schema mirato a tenere le autorità all’oscuro del denaro.

ghislaine maxwell, andrea e virginia

Maxwell è accusata dalla procuratrice del Southern District di New York di avere arruolato e addestrato numerose minorenni per conto di Epstein morto suicida quasi un anno fa in prigione.

E’ stata accusata di aver mentito sotto giuramento quando è stata citata in giudizio da Virginia Giuffre Roberts, una delle accusatrici di Epstein che sostiene di aver fatto se*so con il principe Andrea quando aveva 17 anni.

Epstein è stato accusato di aver abusato di decine di altre ragazze e Maxwell secondo l’accusa per 14 anni avrebbe pagato delle giovani affinché avessero rapporti sessuali con Epstein.

jeffrey epstein e ghislaine maxwell

Maxwell, figlia del defunto magnate dell’editoria britannica Robert Maxwell, aveva un’impressionante rete internazionale di amici e conoscenti tra cui i Clinton e il principe Andrea.

E il procuratore generale è tornata a sollecitare il figlio della regina a rendere “le sue dichiarazioni” direttamente di fronte agli inquirenti USA

ghislaine maxwell e elon musk jeffrey epstein e ghislaine maxwell ghislaine maxwell 1

chris tucker chauntae davies naomi campbelle e bill clinton a bordo del lolita express ghislaine maxwell al matrimonio della figlia di clinton chris tucker 1 bill clinton sul jet privato di jeffrey epstein lolita express bill clinton e jeffrey epstein 1 bill clinton e jeffrey epstein 2 bill e hillary clinton kevin spacey