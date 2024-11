A CHI VA IL CETRIOLO? SAREMO TUTTI ORTOLANI - A LOS ANGELES È NATA UNA ORGANIZZAZIONE NO-PROFIT CHE TRASFORMA I GIARDINI DELLE CASE IN ORTI PER CRESCERE FRUTTA, ORTAGGI ED ERBE AROMATICHE A CHILOMETRO ZERO - LE "FATTORIE URBANE" UTILIZZANO UNA FRAZIONE DELL'ACQUA NECESSARIA PER ANNAFFIARE I PRATI, MA SONO ANCHE UNA SOLUZIONE PER CONTRASTARE L'AUMENTO DEI PREZZI DEI PRODOTTI ALIMENTARI...

Articolo del "New York Times" - Dalla rassegna stampa estera di "Epr Comunicazione"

I giardini anteriori delle case trasformati in piccole fattorie di Los Angeles forniscono verdura a decine di famiglie e utilizzano una frazione dell'acqua necessaria ad annaffiare i prati. Scrive il NYT. In un angolo della polverosa South Los Angeles si trova un curioso giardino differente da tutti gli altri.

Gestita da un mago del giardinaggio di nome Jamiah Hargins, questa piccola fattoria nel cortile anteriore del suo bungalow fornisce prodotti freschi a 45 famiglie vicine, il tutto utilizzando una frazione minuscola dell'acqua richiesta da un prato.

Con soli 2.500 piedi quadrati, questa fattoria costituisce il cuore dell'organizzazione non-profit di Hargins, Crop Swap LA, che trasforma giardini e spazi inutilizzati in microfattorie. Gestisce tre fattorie con giardini anteriori che forniscono frutta e verdura biologica ogni settimana a 80 famiglie, tutte residenti in un raggio di un miglio e spesso con insicurezza alimentare. Radicata nell'idea stimolante che le persone possano coltivare il proprio cibo, Crop Swap LA ha preso piede, con una lista d'attesa di 300 residenti che desiderano convertire i propri giardini in microfattorie.

Il progetto è iniziato inavvertitamente nel 2018, quando Hargins, che lavorava come trader di opzioni e cacciatore di teste, ha deciso di coltivare il proprio cibo. Hargins ha costruito un’aiuola con del legno vecchio, lo ha riempito di terra e ha iniziato a sperimentare. Ha trascorso lunghe ore fuori, all'alba e di notte, osservando come le piantine e le piantagioni rispondevano alla crescita in diverse parti del cortile. "Si è semplicemente preso del tempo per prestare attenzione", ha detto sua moglie, Ginnia Hargins.

Il loro piccolo orto crebbe e alla fine produsse così tanta bietola, broccoli, cavolfiori che Hargins organizzò uno scambio di prodotti con altri giardinieri urbani e con vicini con alberi da frutto.

Chiamò l'iniziativa Crop Swap LA. Il progetto si è esteso a tre microfattorie situate nei cortili di case dei quartieri adiacenti e si è trasformato in un'organizzazione senza scopo di lucro.

[…] "Alcune persone pagano 100 dollari al mese per l'acqua perché annaffiano l'erba, ma non mangiano nulla, nessuno ne trae alcun beneficio", ha detto Hargins. Ha stimato che la sua microfattoria utilizza il 98% di acqua in meno rispetto al prato che un tempo riempiva lo spazio. La bolletta dell'acqua per la casa con tre camere da letto e la microfattoria della famiglia è di soli $ 45 al mese, ha detto.

Hargins ha installato pannelli solari sul tetto per contribuire ad alimentare la casa e il sistema di irrigazione, che comprende 35 pompe. I prodotti sono coltivati in una miscela di terreno combinato con compost, polvere di roccia e altra materia organica.

Le trasformazioni delle microfattorie non sono economiche. Con 4 milioni di dollari dallo Stato nel 2021, il signor Hargins ha speso 150.000 dollari per creare la sua fattoria ed espandere l'organizzazione non-profit, che ora gestisce a tempo pieno con uno staff di 13 persone. Anche la manutenzione delle tre fattorie richiede molto lavoro, ma ne vale la pena, ha detto il signor Hargins.

"Stiamo ospitando la natura", ha affermato, "e stiamo sfamando le famiglie".

Crop Swap LA funziona in modo molto simile alle quote di fattoria: gli abbonati pagano ogni settimana un sacchetto di frutta fresca, erbe aromatiche e verdura.

Non tutti gli abitanti di Angeleno possono partecipare. Il signor Hargins stabilisce che i beneficiari vivano entro un raggio di un miglio dalle fattorie, per mantenere il cibo iperlocale e ridurre le emissioni dei veicoli associate al trasporto. La priorità è data agli anziani, ai veterani disabili, ai genitori single, alle persone che si prendono cura o adottano bambini, a coloro che vivono al di sotto o al di sotto della soglia di povertà e agli immigrati recenti. Circa il 10% dei membri paga utilizzando i buoni pasto, ha affermato il signor Hargins.

[…] Non molto tempo dopo la costruzione della fattoria Asante, Beverly Lofton, una pensionata che viveva lì vicino, chiese consiglio per la sostituzione di piante e arbusti nel suo giardino sul retro con un piccolo orto. Così le venne proposto di installare una microfattoria nel suo cortile anteriore.

"Ho pensato, wow, questo è incredibile, questo è meraviglioso", ha detto la Sig.ra Lofton. "Questo è qualcosa che aiuterebbe davvero l'ambiente, aiuterebbe la comunità e aiuterebbe a usare meno acqua". La Sig.ra Lofton ha coperto la conversione da $ 35.000 e ha incassato $ 4.500 di rimborsi per la rimozione del suo prato. Il suo sistema di irrigazione a energia solare ricicla l'acqua.

Ha chiamato la sua microfattoria LaSalle, in onore del marito, chef e ristoratore, scomparso nel 2016. La fattoria fornisce prodotti per 15 famiglie ed è gestita e raccolta da dipendenti e volontari. La signora Lofton, che vive da sola, ha detto di apprezzare la loro presenza. "È come avere una squadra di sicurezza", ha detto. Una volontaria ha iniziato a farle visita ogni mese per cucinare ricette usando i prodotti del suo orto.

Garantire finanziamenti costanti per Crop Swap LA si è rivelata una sfida quasi costante, ha detto il signor Hargins. L'organizzazione non-profit si basa sulle commissioni derivanti da installazioni di giardini e workshop, sovvenzioni e donazioni, nonché abbonamenti ai prodotti, che secondo lui porteranno circa $ 900.000 quest'anno.

L’organizzazione non-profit non ha le risorse per coprire il tempo del personale, gli infortuni sul lavoro, l'assicurazione e le tasse sulla busta paga necessarie per espandersi rapidamente. "Ci vuole una leadership che vada oltre noi per guidare e mostrare la strada".

Leimert Park è un quartiere storico progettato dagli Olmsted Brothers, lo studio di architettura paesaggistica fondato nel 1898 da John Charles e Frederick Law Olmsted Jr. Mentre la nuova fattoria verticale veniva costruita, i vicini erano preoccupati per l'estetica e per cosa sarebbe stato coltivato esattamente, ha affermato Katherine Wong, una delle prime sostenitrici e abbonata a Crop Swap LA che vive nelle vicinanze. Ma si sono ammorbiditi quando hanno capito cosa stava facendo il signor Hargins. […]