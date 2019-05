CHI VERRA’ DOPO PIGNATONE? TRE IN CORSA PER LA PROCURA DI ROMA, IN POLE IL PG DI FIRENZE MARCELLO VIOLA- LA BATTAGLIA È APERTA: VIOLA E LO VOI APPARTENGONO ALLA STESSA CORRENTE, MAGISTRATURA INDIPENDENTE. MA IL PRIMO, FAVORITO, È STATO PRESENTATO PROPRIO COME UNA SCELTA DI DISCONTINUITÀ RISPETTO ALLA LINEA DI PIGNATONE, LO VOI, INVECE, VOTATO SOLO DA 'AREA' (LA CORRENTE DI SINISTRA) RAPPRESENTA LA CONTINUITÀ

Valentina Errante per il Messaggero

giuseppe pignatone

Direttamente al voto. Procede con una sorprendente celerità la corsa alla successione di Giuseppe Pignatone, che ha lasciato l' ufficio per andare in pensione lo scorso 9 maggio. La scelta del nuovo procuratore di Roma, con ogni probabilità e salvo colpi di scena, arriverà già a metà giugno, al prossimo plenum, dopo che il ministro della Giustizia avrà dato il suo parere. E potrebbe essere all' insegna della discontinuità rispetto a Pignatone, almeno secondo quanto emerso, in Commissione incarichi direttivi del Csm, su Marcello Viola, candidato in pole position. Se la partita dovesse chiudersi così, per un accordo tra Magistratura indipendente e Unicost, anche la nomina dei due aggiunti da designare a Roma, sarebbe già fatta. Sempre salvo colpi di scena.

Ieri la commissione si è espressa: quattro voti per Marcello Viola, procuratore generale di Firenze, e uno ciascuno per Francesco Lo Voi, capo dei pm di Palermo, e per Giuseppe Creazzo, capo della procura fiorentina. E, in modo del tutto inusuale, salta l' audizione dei favoriti a Palazzo dei Marescialli: Viola, Lo Voi e Creazzo non saranno chiamati a illustrare come intenderebbero organizzare il lavoro nella procura più importante d' Italia e se abbiano un programma per la direzione dell' ufficio.

marcello viola procuratore generale firenze 2

La battaglia è aperta: Viola e Lo Voi appartengono alla stessa corrente, Magistratura indipendente. Ma il primo, favorito, è stato presentato proprio da Mi come una scelta di discontinuità rispetto alla linea di Pignatone, Lo Voi, invece, votato solo da Area (la corrente di sinistra) rappresenta la continuità rispetto al lavoro fatto, dal procuratore uscente, negli ultimi sette anni.

LA SPACCATURA Magistratura indipendente ha già scelto Viola, così come tutti i membri laici della commissione, mentre Unicost, che ufficialmente candida Creazzo, è pronta a tirarsi indietro e a votare per il procuratore generale di Firenze ottenendo in cambio (anche se gli incarichi non sono al momento in discussione) la nomina di due dei suoi alle poltrone di aggiunti rimaste vacanti nella Capitale: Luca Palamara (componente uscente del Csm) e Giancarlo Cirielli, entrambi pm a Roma. Una prospettiva che, evidentemente, non dispiace a Pier Camillo Davigo, che, insieme ai membri laici (Basile della Lega, Gigliotti di M5S) e ovviamente all' esponente di Mi, il togato Antonio Lepre, ha votato Viola in commissione.

francesco lo voi 1

L' accordo lascia fuori le toghe di Area, allarmate per un cambio di indirizzo nella gestione della procura più importante, rispetto alla linea degli ultimi sette anni. Così, chi vedeva nella nomina di Lo Voi la naturale successione di Pignatone, sperando che il lavoro negli uffici giudiziari romani potesse continuare nella stessa direzione, prova ora a trovare un' intesa su Creazzo (Unicost) che bloccherebbe anche la partita degli aggiunti, lasciando aperte le candidature.

I CURRICULA Tutti e tre i candidati hanno svolto importanti incarichi direttivi. Viola, prima che procuratore generale di Firenze, è stato procuratore di Trapani, con grande esperienza nella lotta alla mafia e componente dell' ufficio Gip Palermo negli anni più difficili della lotta contro la mafia.

marcello viola procuratore generale firenze 1

Anche Creazzo, attuale procuratore della Repubblica di Firenze, è stato a capo di una procura in prima linea nella lotta alle mafie come Palmi, per tre anni è stato poi vice capo dell' ufficio legislativo del ministero della Giustizia.

Il procuratore di Palermo, Lo Voi, è stato componente elettivo del Csm dal 2002 al 2006, membro nazionale di Eurojust all' Aja, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Palermo e sostituto procuratore generale presso la corte di Cassazione.

francesco lo voi giuseppe creazzo giuseppe creazzo 1